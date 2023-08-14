Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,8377 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,69 руб., максимальный - 13,884 руб. Было заключено 4197 сделок. Объем торгов составил 14490,63 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,86 руб. за юань.

14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,8377 руб.

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Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства, говорится в сообщении NDMC. Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах... Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах... читать дальше

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Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 15 августа, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Розничные акционеры швейцарского банка Credit Suisse намерены подать коллективный иск, оспаривающий условия сделки по поглощению банка его конкурентом UBS, говорится в материале Financial Times. Иск, к которому присоединились сотни индивидуальных акционеров, в том числе... Иск, к которому присоединились сотни индивидуальных акционеров, в том числе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 110,59 руб. Минимальный курс евро составил 109,04 руб., максимальный - 111,75 руб. Было заключено 3115... Минимальный курс евро составил 109,04 руб., максимальный - 111,75 руб. Было заключено 3115... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных на этой неделе. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за 2-й квартал, а также данные о динамике... Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных на этой неделе. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за 2-й квартал, а также данные о динамике... читать дальше

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Около половины россиян (47%) считают, что санкции стран Запада, введенные против России после начала специальной военной операции, не привели к кризисным последствиям для экономики РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Как показывают... Как показывают... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,95 пункта (1,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3215,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3225,59 (+2,22%) пункта, минимальное... читать дальше

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Нефтяные цены замедлили снижение в ходе торгов днем, однако продолжают опускаться на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск... Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, полагают экономисты, принявшие участие в опросе Bloomberg. Ставка по... Ставка по... читать дальше

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Российское военное ведомство обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится в зоне проведения СВО, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства банка "Югра" на 6 месяцев. Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на... Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 65,34 пункта (2,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3222,12 (+2,11%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Евро и доллар США активно укрепляются в ходе торгов на Московской бирже. Евро поднялся выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 101 руб. впервые с этой же этой даты. К 12:59 мск курс евро составил 111,02 руб., что на 2,24 рубля выше уровня... К 12:59 мск курс евро составил 111,02 руб., что на 2,24 рубля выше уровня... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы в основном растут в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и изменения прогнозной стоимости акций. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:58 мск поднялся на 0,17% и составил... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:58 мск поднялся на 0,17% и составил... читать дальше

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