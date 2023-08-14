14 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2023
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14 августа 2023 года 15:33
Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства, говорится в сообщении NDMC.
Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах... читать дальше
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14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 августа 2023 года 15:23
Розничные акционеры швейцарского банка Credit Suisse намерены подать коллективный иск, оспаривающий условия сделки по поглощению банка его конкурентом UBS, говорится в материале Financial Times.
Иск, к которому присоединились сотни индивидуальных акционеров, в том числе... читать дальше
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14 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 110,59 руб.
Минимальный курс евро составил 109,04 руб., максимальный - 111,75 руб. Было заключено 3115... читать дальше
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14 августа 2023 года 15:07
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились.
Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных на этой неделе. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за 2-й квартал, а также данные о динамике... читать дальше
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14 августа 2023 года 14:49
Около половины россиян (47%) считают, что санкции стран Запада, введенные против России после начала специальной военной операции, не привели к кризисным последствиям для экономики РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Как показывают... читать дальше
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14 августа 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,95 пункта (1,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3215,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3225,59 (+2,22%) пункта, минимальное... читать дальше
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14 августа 2023 года 14:31
Нефтяные цены замедлили снижение в ходе торгов днем, однако продолжают опускаться на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск... читать дальше
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14 августа 2023 года 14:24
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, полагают экономисты, принявшие участие в опросе Bloomberg.
Ставка по... читать дальше
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14 августа 2023 года 13:52
Российское военное ведомство обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится в зоне проведения СВО, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис... читать дальше
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14 августа 2023 года 13:26
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства банка "Югра" на 6 месяцев.
Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на... читать дальше
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14 августа 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 65,34 пункта (2,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3222,12 (+2,11%) пункта, минимальное -... читать дальше
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14 августа 2023 года 13:13
Евро и доллар США активно укрепляются в ходе торгов на Московской бирже. Евро поднялся выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 101 руб. впервые с этой же этой даты.
К 12:59 мск курс евро составил 111,02 руб., что на 2,24 рубля выше уровня... читать дальше
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14 августа 2023 года 13:05
Сегодня европейские фондовые индексы в основном растут в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и изменения прогнозной стоимости акций.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:58 мск поднялся на 0,17% и составил... читать дальше
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