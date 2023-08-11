Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 108,0893 руб.

Минимальный курс евро составил 107,2175 руб., максимальный - 109,115 руб. Было заключено 9767 сделок. Объем торгов составил 44145,08 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 108,7775 руб. за евро.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9079 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0893 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56676,726 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 394,398 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9079 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0893 руб. Минимальный курс евро составил 107,2175 руб., максимальный - 109,115 руб. Было заключено 9767... Минимальный курс евро составил 107,2175 руб., максимальный - 109,115 руб. Было заключено 9767... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 940 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,547 руб. Минимальный курс юаня составил 13,426 руб., максимальный - 13,697 руб. Было заключено 74822 сделки.... Минимальный курс юаня составил 13,426 руб., максимальный - 13,697 руб. Было заключено 74822 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,304 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,39 руб., максимальный - 99,4375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 97,39 руб., максимальный - 99,4375 руб. Было... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2023 года снизился на 7,7% по отношению к июню, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля... При этом индекс реального эффективного курса рубля... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно при смешанной динамике blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и растущей нефти. Индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля. В... В... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно на фоне данных о динамике цен производителей в США, подтвердивших некоторое усиление инфляционного давления в стране. Как говорится в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли... Как говорится в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли... читать дальше

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Инвестгруппа "Инсайт" Авета Миракяна стала владельцем лизинговой компании "РНЛ Лизинг", следует из данных ЕГРЮЛ. "Мы подтверждаем, что инвестгруппа "Инсайт" Авета Миракяна приобрела 100% долей участия в ООО "РНЛ Лизинг" и аффилированное с ней ООО "РНЛ Финанс" (является... "Мы подтверждаем, что инвестгруппа "Инсайт" Авета Миракяна приобрела 100% долей участия в ООО "РНЛ Лизинг" и аффилированное с ней ООО "РНЛ Финанс" (является... читать дальше

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Цены на нефть усилили рост, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке. Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому... Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Киргизии в иностранной и национальной валюте на уровне "В", говорится в сообщении агентства. Прогноз по этим рейтингам - "стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности... читать дальше

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ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,1691 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,5425 руб., максимальный - 99,39 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 97,5425 руб., максимальный - 99,39 руб. Было... читать дальше

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Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло в SDN лист Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил Минфин США. Ранее фигурантами западных санкционных списков становились отдельные компании и предприниматели, входящие или... Ранее фигурантами западных санкционных списков становились отдельные компании и предприниматели, входящие или... читать дальше

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Экономика Гонконга во втором квартале 2023 года увеличилась на 1,5% относительно аналогичного периода предыдущего года, согласно окончательным данным статистического управления. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading... читать дальше

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Банк России сохраняет свою позицию относительно того, что экспортно-импортные операции являются решающим фактором в ослаблении рубля, и отмечает, что рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики. "Мы... "Мы... читать дальше

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