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11 августа 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,547 руб.

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11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 940 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,547 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,426 руб., максимальный - 13,697 руб. Было заключено 74822 сделки. Объем торгов составил 135753,12 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,695 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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