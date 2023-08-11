11 августа 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.08 по 20.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.08.2023
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|14.08.2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2023
|15.08.2023
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июль 2023
|15.08.2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июнь 2023
|15.08.2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2023
|15.08.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2023
|15.08.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2023
|15.08.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2023
|15.08.2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2023
|15.08.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2023
|15.08.2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2023
|16.08.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июнь 2023
|16.08.2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2023
|16.08.2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2023
|16.08.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2023
|16.08.2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2023
|16.08.2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2023
|16.08.2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2023
|16.08.2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июль 2023
|16.08.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 августа
|17.08.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2023
|17.08.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2023
|17.08.2023
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|17.08.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 июля по 05 августа
|17.08.2023
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2023
|17.08.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июля
|17.08.2023
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2023
|18.08.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2023
|18.08.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2023
|18.08.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2023
|18.08.2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2023
|18.08.2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июль 2023
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Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
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11 августа 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 14.08 по 20.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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11 августа 2023 года 17:13
ПАО "Трансфин-М" выкупило по офертам 559 тыс. 747 облигаций серии БО-41 и 4 млн 214 тыс. облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании.
Объем выпуска БО-41 с учетом досрочных частичных погашений составляет на текущий момент 559 млн 783... читать дальше
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11 августа 2023 года 17:00
Во вторник, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.
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Таким образом, банк... читать дальше
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По данным за 2021 год, "Тернефтегаз" добывал 2,6 млрд куб. м газа и 754 тыс. т жидких углеводородов... читать дальше
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11 августа 2023 года 16:31
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,60 коп.
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11 августа 2023 года 16:31
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп.
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