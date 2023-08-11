Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 107,8833 руб.

Минимальный курс евро составил 107,1725 руб., максимальный - 108,415 руб. Было заключено 2825 сделок. Объем торгов составил 12382,42 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 108,3925 руб. за евро.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 107,8833 руб.

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Экономика Гонконга во втором квартале 2023 года увеличилась на 1,5% относительно аналогичного периода предыдущего года, согласно окончательным данным статистического управления. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading... читать дальше

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Банк России сохраняет свою позицию относительно того, что экспортно-импортные операции являются решающим фактором в ослаблении рубля, и отмечает, что рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики. "Мы... "Мы... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Доллар США и евро продолжают активно укрепляться на "Московской бирже" в пятницу днем. Доллар поднялся выше 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 109 руб. Курс доллара США составил 99,04 руб. в 16:25 мск, что на 1,58 рубля выше уровня... Курс доллара США составил 99,04 руб. в 16:25 мск, что на 1,58 рубля выше уровня...

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии 2023 года составило $57,042 млрд, что на 68,3%, или в 3,2 раза, меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($179,781), сообщается в информации ЦБ РФ. Объем... Объем... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Агентство судебного взыскания" серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14.08 по 20.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" выкупило по офертам 559 тыс. 747 облигаций серии БО-41 и 4 млн 214 тыс. облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании. Объем выпуска БО-41 с учетом досрочных частичных погашений составляет на текущий момент 559 млн 783... Объем выпуска БО-41 с учетом досрочных частичных погашений составляет на текущий момент 559 млн 783... читать дальше

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Рыбаки РФ, по данным на 7 августа, выловили с начала года 3 млн 393 тыс. тонн рыбы, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. Так, в Дальневосточном бассейне выловлено 2,6 млн тонн, что 17,4% больше... Так, в Дальневосточном бассейне выловлено 2,6 млн тонн, что 17,4% больше... читать дальше

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Во вторник, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рост нефтегазовых доходов, в результате которого Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), в основном обусловлен увеличением цен на нефть и лишь отчасти с ослаблением курса рубля, полагает зампред ЦБ Алексей... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-522 на 84 млрд 22,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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АО "Тернефтегаз" (бывшее совместное предприятие "НОВАТЭКа" и французской TotalEnergies) планируется присоединить к ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз", сообщила последняя. По данным за 2021 год, "Тернефтегаз" добывал 2,6 млрд куб. м газа и 754 тыс. т жидких углеводородов... По данным за 2021 год, "Тернефтегаз" добывал 2,6 млрд куб. м газа и 754 тыс. т жидких углеводородов... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6065,07 (+51,47) руб./грамм; на серебро - 71,99 (+0,98) руб./грамм; на платину - 2844,83 (+48,75) руб./грамм; на палладий - 4006,76 (+184,83) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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