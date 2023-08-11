.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4884 руб.
.
ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления
11 августа 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4884 руб.
|0
11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,4884 руб. Минимальный курс юаня составил 13,445 руб., максимальный - 13,533 руб. Было заключено 5237 сделок. Объем торгов составил 18494,64 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,528 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 августа 2023 года 13:54
ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов. Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:50
ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 25,2 млрд рублей на уровне 12,17%
сударственная компания "Российские автомобильные дороги" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей на уровне 12,17% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:45
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории заявил, что выступает за включение Тегерана в состав БРИКС, сообщает агентство "Мехр". Рамафоса отметил, что заинтересован в членстве Ирана в организации, так как считает... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:36
ЦБ РФ прогнозирует в 2024-2025 годах замедление роста потребительского спроса в РФ на фоне снижения темпов восстановления экономики и более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), также снизится вклад в динамику спроса со стороны госструктур. "По итогам года темп... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:27
Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 16 августа составит 3 тыс. 712,8 рубля за тонну против 2 тыс. 916,1 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ. Таким образом, пошлина повысится сразу на 27,2% (на 8,7% неделей ранее). На ячмень пошлина составит 439,6 рубля за... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:19
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июле упал до 345,9 млрд юаней ($47,93 млрд) по сравнению с 3,05 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая (НБК). Это минимальный показатель по крайней мере с ноября 2009... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,99 пункта (0,063%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3161,08 (+0,39%) пункта, минимальное - 3138,23... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:11
Банк России планирует начать раскрывать информацию, отражающую детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 92,91 руб.
Максимальное значение за месяц (с 12 июля по 11 августа) - 92,91 руб. за доллар, минимальное значение - 85,91 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 6,97 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 августа 2023 года 13:04
ХКФ банк в первом полугодии 2023 года получил 10,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. В 1-м квартале 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 4,5 млрд рублей. Таким образом, во 2-м квартале кредитная организация... читать дальше
.11 августа 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,91/100,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,91/100,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...
.11 августа 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 102,69/110,61 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,69/110,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи вырос...
.11 августа 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 11 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 95,5/97,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,5/97,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
.11 августа 2023 года 12:56
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США увеличились по итогам третьей недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам в четверг поднялась до 6,96% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie... читать дальше
.11 августа 2023 года 12:47
Продажи легковых автомобилей в Китае в июле снизились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,1 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). За семь месяцев текущего года в стране было продано около 13,37 млн машин, что на... читать дальше
.11 августа 2023 года 12:39
Альфа-банк по итогам 1-го полугодия т.г получил чистую прибыль по РСБУ в размере 52,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает. "Несмотря на вызовы первой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.