Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4884 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,445 руб., максимальный - 13,533 руб. Было заключено 5237 сделок. Объем торгов составил 18494,64 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,528 руб. за юань.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,4884 руб.

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ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов. Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном... Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном... читать дальше

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сударственная компания "Российские автомобильные дороги" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей на уровне 12,17% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории заявил, что выступает за включение Тегерана в состав БРИКС, сообщает агентство "Мехр". Рамафоса отметил, что заинтересован в членстве Ирана в организации, так как считает... читать дальше

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ЦБ РФ прогнозирует в 2024-2025 годах замедление роста потребительского спроса в РФ на фоне снижения темпов восстановления экономики и более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), также снизится вклад в динамику спроса со стороны госструктур. "По итогам года темп... "По итогам года темп... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 16 августа составит 3 тыс. 712,8 рубля за тонну против 2 тыс. 916,1 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ. Таким образом, пошлина повысится сразу на 27,2% (на 8,7% неделей ранее). На ячмень пошлина составит 439,6 рубля за... На ячмень пошлина составит 439,6 рубля за... читать дальше

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июле упал до 345,9 млрд юаней ($47,93 млрд) по сравнению с 3,05 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая (НБК). Это минимальный показатель по крайней мере с ноября 2009... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,99 пункта (0,063%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3161,08 (+0,39%) пункта, минимальное - 3138,23... читать дальше

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Банк России планирует начать раскрывать информацию, отражающую детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 12 июля по 11 августа) - 92,91 руб. за доллар, минимальное значение - 85,91 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 6,97 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ХКФ банк в первом полугодии 2023 года получил 10,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. В 1-м квартале 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 4,5 млрд рублей. Таким образом, во 2-м квартале кредитная организация... В 1-м квартале 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 4,5 млрд рублей. Таким образом, во 2-м квартале кредитная организация... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,91/100,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,69/110,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,5/97,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США увеличились по итогам третьей недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам в четверг поднялась до 6,96% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie... Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам в четверг поднялась до 6,96% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie... читать дальше

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Продажи легковых автомобилей в Китае в июле снизились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,1 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). За семь месяцев текущего года в стране было продано около 13,37 млн машин, что на... За семь месяцев текущего года в стране было продано около 13,37 млн машин, что на... читать дальше

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Альфа-банк по итогам 1-го полугодия т.г получил чистую прибыль по РСБУ в размере 52,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает. Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает. "Несмотря на вызовы первой... "Несмотря на вызовы первой... читать дальше

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