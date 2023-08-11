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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 97,2794 руб., курс евро - 107,1563 руб.
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11 августа 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 97,2794 руб., курс евро - 107,1563 руб.

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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 97,2794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,05 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 107,1563 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,66 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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