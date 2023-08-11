ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 97,2794 руб., курс евро - 107,1563 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 107,1563 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,66 коп.

11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 97,2794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,05 коп.

.

Продажи принимаемых для похудения препаратов в первой половине 2023 года в натуральном выражении выросли на 20,3%, до 1,5 млн пачек, а в деньгах увеличились на 15,5%, до 4,2 млрд руб. год к году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на DSM Group. По оценкам аналитиков компании, 44%... читать дальше

.

Около 117 тыс. человек получат жилье в юго-западном административном округе по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего в ЮЗАО новое жильё получат около 117 тысяч человек из 520 домов. Сейчас ведётся строительство 17 зданий, а 25 - в стадии... "Всего в ЮЗАО новое жильё получат около 117 тысяч человек из 520 домов. Сейчас ведётся строительство 17 зданий, а 25 - в стадии... читать дальше

.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое продлевает программу деятельности госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") до 2030 года, говорится в сообщении правительства.. "Госкомпания "Автодор" ежегодно показывает хорошие результаты... "Госкомпания "Автодор" ежегодно показывает хорошие результаты... читать дальше

.

Аналитики нидерландской ING считают, что Центробанк Азербайджана в четвертом квартале начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам ING, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в четвертом квартале 2023 года Центробанк... читать дальше

.

Проект стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, сети пятого поколения будут развиваться на других частотах, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут... читать дальше

.

Банк "Ренессанс кредит" в первом полугодии 2023 года получил 1,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. В 1-мI квартале 2023 года убыток банка по РСБУ составлял 1,7 млрд рублей. Таким образом, во II квартале кредитная организация вышла на... читать дальше

.

Минцифры РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России разрабатывают механизм, при котором телеком-операторы, планирующие повысить тарифы, должны будут представить обоснование такой необходимости, "защитив" планируемые инвестрасходы, сообщил журналистам глава... читать дальше

.

Банк "Ак Барс" в первом полугодии 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 624,5 млн рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... читать дальше

.

Минсельхоз США в очередной раз повысил оценку экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-го - июнь 2024 гг.). Согласно августовскому обзору, опубликованному в пятницу, новый прогноз составляет 48 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июле. В... читать дальше

.

Налоговые агенты могут продолжать применять к процентным доходам, выплачиваемым экспортно-кредитным агентствам и банкам, находящимся в недружественных странах, льготные ставки налога на прибыль, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения. Такое... читать дальше

.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июне 2023 года сократилась на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года, составив 272,5 тыс. человек против 383,8 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56676,726 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 394,398 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9079 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0893 руб. Минимальный курс евро составил 107,2175 руб., максимальный - 109,115 руб. Было заключено 9767... Минимальный курс евро составил 107,2175 руб., максимальный - 109,115 руб. Было заключено 9767... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 940 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,547 руб. Минимальный курс юаня составил 13,426 руб., максимальный - 13,697 руб. Было заключено 74822 сделки.... Минимальный курс юаня составил 13,426 руб., максимальный - 13,697 руб. Было заключено 74822 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,304 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,39 руб., максимальный - 99,4375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 97,39 руб., максимальный - 99,4375 руб. Было... читать дальше

.