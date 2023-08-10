Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,244 руб.

Минимальный курс доллара США составил 96,5025 руб., максимальный - 97,8875 руб. Было заключено 6130 сделок. Объем торгов составил 31701,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,51 руб. за доллар США.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,244 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56282,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 472,562 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 107,1814 руб. Минимальный курс евро составил 106,015 руб., максимальный - 107,91 руб. Было заключено 9489... Минимальный курс евро составил 106,015 руб., максимальный - 107,91 руб. Было заключено 9489... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,243 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,4925 руб., максимальный - 97,8675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 96,4925 руб., максимальный - 97,8675 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,453 руб. Минимальный курс юаня составил 13,36 руб., максимальный - 13,548 руб. Была заключена 64551 сделка.... Минимальный курс юаня составил 13,36 руб., максимальный - 13,548 руб. Была заключена 64551 сделка.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил четверг уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 1,59% и составил 3148,86 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 1,59% и составил 3148,86 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,29% - до 1017,71 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,29% - до 1017,71 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

.

"Зарубежнефть" зарегистрировала новую дочернюю структуру - ООО "Морской дракон", сообщается в ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована в Мурманске. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Основной ОКВЭД организации - предоставление услуг по бурению, связанному с добычей... Компания зарегистрирована в Мурманске. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Основной ОКВЭД организации - предоставление услуг по бурению, связанному с добычей... читать дальше

.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО "ВТБ РКС Эталон" 3-й серии, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00668-R-001P. Номинал одной облигации по нему составит 1 тыс. рублей,... Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00668-R-001P. Номинал одной облигации по нему составит 1 тыс. рублей,... читать дальше

.

В 1-м полугодии российский актив MOLGroup - ООО "Байтекс" (Baitex) - принес венгерской нефтегазовой компании 2,4 млрд венгерских форинтов ($6,9 млн), что в 13,5 раз больше, чем годом ранее, сообщается в отчете компании. При этом добыча нефти в 1-м полугодии просела на... При этом добыча нефти в 1-м полугодии просела на... читать дальше

.

Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 1-м финквартале нарастил чистую прибыль на 7% в годовом выражении - до $132,1 млн, или $1,96 в расчете на акцию, против $123,4 млн, или $1,73 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль по итогам прошлого финквартала,... Скорректированная прибыль по итогам прошлого финквартала,... читать дальше

.

Нефть эталонных марок дешевеет вечером после достижения многомесячных максимумов по итогам предыдущих торгов. Негативное влияние на американский рынок оказал, в том числе, рост запасов нефти в стране. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

.

Рынок акций США не будет расти до конца текущего года, и в следующем году тоже могут возникнуть проблемы, поскольку повышение корпоративных прибылей не оправдывает чрезмерно оптимистичных ожиданий Уолл-стрит, полагает аналитик Stifel Барри Баннистер. По его мнению,... По его мнению,... читать дальше

.

Сахарные заводы РФ к 10 августа выработали 100 тыс. тонн свекловичного сахара, что в 2,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (40 тыс. тонн), сообщает аналитическая служба Союзроссахара. Переработку сахарной свеклы ведут 13 сахарных завода Южного и... Переработку сахарной свеклы ведут 13 сахарных завода Южного и... читать дальше

.

Правительство РФ выделит свыше 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности, сообщил премьер Михаил Мишустин. "Эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и... "Эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,244 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,5025 руб., максимальный - 97,8875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 96,5025 руб., максимальный - 97,8875 руб. Было... читать дальше

.

В июле потребительские цены в Белоруссии выросли на 0,3% после такого же роста в июне и снижения на 0,3% в мае, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). В январе-июле инфляция составила 3,3%. В январе-июле инфляция составила 3,3%. Годовая инфляция в прошлом... Годовая инфляция в прошлом... читать дальше

.

ООО "ФЭС-агро" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 8 августа. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 14,50-15,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на... Сбор заявок прошел 8 августа. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 14,50-15,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

.