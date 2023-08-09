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09 августа 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 106,9826 руб.

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9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,9826 руб.

Минимальный курс евро составил 106,16 руб., максимальный - 107,865 руб. Было заключено 8308 сделок. Объем торгов составил 36310,1 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 106,635 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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