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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4499 руб.
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09 августа 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4499 руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12076 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,4499 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,7275 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было заключено 22294 сделки. Объем торгов составил 109006,54 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,2 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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