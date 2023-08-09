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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 28 июля по 4 августа на 5851 тыс. баррелей, бензина - упали на 2661 тыс. баррелей
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09 августа 2023 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 28 июля по 4 августа на 5851 тыс. баррелей, бензина - упали на 2661 тыс. баррелей
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9 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5851 тыс. баррелей - до 445,622 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2661 тыс. баррелей и составили 216,42 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1706 тыс. баррелей, достигнув 115,447 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2300 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 386 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Запасы нефти в США выросли за период с 28 июля по 4 августа на 5851 тыс. баррелей, бензина - упали на 2661 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5851 тыс. баррелей - до 445,622 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2661 тыс. баррелей и составили 216,42 млн... читать дальше
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