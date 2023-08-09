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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 106,9264 руб.
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09 августа 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 106,9264 руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,9264 руб. Минимальный курс евро составил 106,1675 руб., максимальный - 107,5625 руб. Было заключено 2602 сделки. Объем торгов составил 9227,74 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 107,355 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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