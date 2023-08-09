Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,4583 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,385 руб., максимальный - 13,498 руб. Было заключено 3505 сделок. Объем торгов составил 11373,37 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,438 руб. за юань.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,4583 руб.

.

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями в первом полугодии 2023 года составили порядка $50 млрд, свидетельствуют оценки Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании. Показатель является самым крупным с... Показатель является самым крупным с... читать дальше

.

В четверг, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

В четверг, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5,98 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В четверг, 10 августа, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 45,13 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 4 августа, повысился до максимального уровня с прошлого ноября на фоне повышения доходности американских гособлигаций, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers... читать дальше

.

Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспортную выручку на 10%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В натуральном выражении поставки... В натуральном выражении поставки... читать дальше

.

О "Неолизинг" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей, сообщил эмитент. Размещение прошло по закрытой подписке. Размещение прошло по закрытой подписке. Компания установила ставки 1-36-го ежемесячных купонов на уровне 17% годовых. Компания установила ставки 1-36-го ежемесячных купонов на уровне 17% годовых. По выпуску... По выпуску... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,9264 руб. Минимальный курс евро составил 106,1675 руб., максимальный - 107,5625 руб. Было заключено 2602... Минимальный курс евро составил 106,1675 руб., максимальный - 107,5625 руб. Было заключено 2602... читать дальше

.

Цены на мясо в РФ в ближайшее время начнут снижаться, скорее всего, в конце августа - начале сентября, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,97 пункта (0,615%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3104,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3120,08 (+1,13%) пункта,... читать дальше

.

Рост промпроизводства в РФ в июле 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 4,9% в годовом выражении, инфляция - 0,7% в месячном измерении. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в июле, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закончили сессию в среду разнонаправленными изменениями. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%. Негативное влияние на рынок материкового Китая оказали данные о первой в стране дефляции... Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%. Негативное влияние на рынок материкового Китая оказали данные о первой в стране дефляции... читать дальше

.

Совокупная задолженность граждан США по кредитным картам во втором квартале увеличилась на 16,2% в годовом выражении и достигла рекордной отметки в $1,03 трлн, говорится в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка. По сравнению с первым кварталом текущего года, по... По сравнению с первым кварталом текущего года, по... читать дальше

.

Министерство финансов России 9 августа признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных... Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных... читать дальше

.

По итогам июля международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Национального банка и средства Национального фонда, составили $94,385 млрд, увеличившись за месяц на 0,14%, следует из предварительных данных монетарного регулятора. Рост с начала года составил... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы растут сегодня, акции итальянских банков поднимаются после заявления правительства Италии о том, что налог на сверхприбыль фининститутов будет ограничен суммой в 0,1% их активов. Стоимость акций UniCredit увеличилась на 4,2% в ходе торгов,... Стоимость акций UniCredit увеличилась на 4,2% в ходе торгов,... читать дальше

.