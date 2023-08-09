09 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 июля по 04 августа
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 августа 2023 года 10:21
Банк России продал валюту расчетами 8 августа на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 7 августа по 6 сентября... читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:13
В июле потребительские цены (индекс CPI) в Китае уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статуправления (ГСУ). Это первое снижение более чем за 2 года - с февраля 2021 года.
Между тем аналитики в среднем прогнозировали более... читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:04
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2474,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
09 августа 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом за счет высокой нефти (Brent торгуется на уровне $86 за баррель), но на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок.
Европейские фондовые индексы вчера снизились, итальянский индикатор потерял более... читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,87/99,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи...
.
09 августа 2023 года 09:59
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-03 и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении госкорпорации.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-005P.
Номинал одной... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:55
Минэнерго США повысило ожидания добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,56 млн б/с до 12,76 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Таким образом, министерство ожидает в 2023... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:44
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам после повышения днем ранее.
Основное внимание участников рынка на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые будут обнародованы министерством труда... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:35
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.
Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций,... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:32
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб.
На... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:20
Россия в первой половине этого года увеличила производство красной икры и снизила - черной. В целом же выпуск икры вырос на 10% - до 43,2 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем с первого полугодия 2019 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:11
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики.
Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:06
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления действия зерновой инициативы, однако многое зависит от готовности западных стран выполнить условия России.
"Турция стремится вернуться к зерновой сделке с того... читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:03
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-521 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
09 августа 2023 года 08:59
Сегодня вступили в силу объявленные Японией в конце июля меры по расширению санкционных ограничений, предполагающие прекращение поставок в Россию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра.
Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7... читать дальше
.
09 августа 2023 года 08:52
Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в страны АСЕАН и Китай, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание The Economic Times.
По данных... читать дальше
.