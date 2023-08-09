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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
В январе-июле дефицит бюджета РФ составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. Министерство вновь вернулось к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП - за 7 месяцев дефицит составил 1,8%...
 
СИДН замораживаются не полностью - приостанавливается действие отдельных пунктов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Конкретная причина санкций по отношению к другим юрисдикциям в официальных документах не называется. Инициатива...
 
В России снижаются продажи дорогих смартфонов
В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов, рассказали "Известиям" участники рынка гаджетов. При этом вырос интерес к бюджетным китайским моделям. Так, в 1-м полугодии т.г. в РФ было продано...
 
09 августа 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США II квартал 2023
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июнь 2023
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 29 июля по 04 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
09 августа 2023 года 10:21
Банк России продал юани на 0,6 млрд руб. с расчетами 8 августа
Банк России продал валюту расчетами 8 августа на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 августа по 6 сентября...    читать дальше
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09 августа 2023 года 10:13
В июле потребительские цены в Китае снизились впервые за 2 года - на 0,3%
В июле потребительские цены (индекс CPI) в Китае уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статуправления (ГСУ). Это первое снижение более чем за 2 года - с февраля 2021 года.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более...    читать дальше
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09 августа 2023 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2474,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2474,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 августа 2023 года 10:04
Рынок акций РФ открылся уверенным ростом индексов
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом за счет высокой нефти (Brent торгуется на уровне $86 за баррель), но на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок.

Европейские фондовые индексы вчера снизились, итальянский индикатор потерял более...    читать дальше
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09 августа 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 90,87/99,99 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,87/99,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи...
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09 августа 2023 года 09:59
Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Автодор"
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-03 и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении госкорпорации.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-005P.

Номинал одной...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:55
США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 г. до исторических 12,76 млн б/с, в 2024 г. ждут обновление рекорда
Минэнерго США повысило ожидания добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,56 млн б/с до 12,76 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Таким образом, министерство ожидает в 2023...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:44
Доллара США дешевеет к основным мировым валютам
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам после повышения днем ранее.

Основное внимание участников рынка на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые будут обнародованы министерством труда...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:35
SEC оштрафовала 11 фининститутов на $289 млн за нарушения в служебных коммуникациях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.

Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций,...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2270,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3957,54 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб.

На...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:20
Рост производства в РФ икры в 1-м полугодии составил 10%
Россия в первой половине этого года увеличила производство красной икры и снизила - черной. В целом же выпуск икры вырос на 10% - до 43,2 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем с первого полугодия 2019 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:11
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики.

Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:06
Президент Турции: возобновление зерновой сделки зависит от выполнения Западом обещаний в адрес России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления действия зерновой инициативы, однако многое зависит от готовности западных стран выполнить условия России.

"Турция стремится вернуться к зерновой сделке с того...    читать дальше
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09 августа 2023 года 09:03
ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-4-521 на 150 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-521 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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09 августа 2023 года 08:59
Начал действовать запрет на ввоз в Россию автомобилей из Японии с двигателями от 1,9 л
Сегодня вступили в силу объявленные Японией в конце июля меры по расширению санкционных ограничений, предполагающие прекращение поставок в Россию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра.

Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7...    читать дальше
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09 августа 2023 года 08:52
Индийские огранщики опасаются скорого запрета на импорт бриллиантов в США из-за подозрений в российском происхождении
Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в страны АСЕАН и Китай, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание The Economic Times.

По данных...    читать дальше
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