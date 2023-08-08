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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,1593 руб.
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08 августа 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,1593 руб.

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8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,1593 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,515 руб., максимальный - 97,4825 руб. Было заключено 7069 сделок. Объем торгов составил 40706,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,1525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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