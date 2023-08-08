Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2653 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,199 руб., максимальный - 13,317 руб. Было заключено 3603 сделки. Объем торгов составил 10380,31 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,26 руб. за юань.

8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2653 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54837,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1065,557 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,2423 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,33 руб., максимальный - 97,47 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 95,33 руб., максимальный - 97,47 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3779,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,5729 руб. Минимальный курс евро составил 105,055 руб., максимальный - 106,7075 руб. Было... Минимальный курс евро составил 105,055 руб., максимальный - 106,7075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2981 руб. Минимальный курс юаня составил 13,21 руб., максимальный - 13,448 руб. Было заключено 60945 сделок.... Минимальный курс юаня составил 13,21 руб., максимальный - 13,448 руб. Было заключено 60945 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил вторник снижением индекса РТС и практически неизменным индексом МосБиржи. Внешний фон - негативный. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3085,31 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3085,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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К "Фордевинд" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 17,2% годовых, купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 17,2% годовых, купоны... читать дальше

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Меры по поддержки семей с детьми в стране позволяют многим россиянам принять решение о рождении ребенка, заявил глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "За 5-6 лет детский бюджет изменился с 650 млрд до 2,7 трлн... "За 5-6 лет детский бюджет изменился с 650 млрд до 2,7 трлн... читать дальше

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Государственный долг Соединенных Штатов будет расти на $5,2 млрд в день на протяжении ближайших 10 лет, пишет аналитик Bank of America Майкл Хартнетт со ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса США (СВО). При этом госдолг будет расти быстрее, чем экономика... При этом госдолг будет расти быстрее, чем экономика... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в июле 2023 года потеряли $2,3 млрд, что соответствует примерно 34 тоннам золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Тем не менее, обращает внимание WGC, отток замедлился по сравнению с июнем, когда... Тем не менее, обращает внимание WGC, отток замедлился по сравнению с июнем, когда... читать дальше

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В январе-июле 2023 г. промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, увеличили производство грузовых вагонов на 20,5% к аналогичному периоду прошлого года - до 33,594 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники"... читать дальше

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Правительство РФ продолжит поддерживать льготные ипотечные программы, но вместе с ЦБ будет следить за качеством выдаваемых кредитов, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. "Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в... "Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", предусматривающий расчет за эту продукцию в национальных валютах. Документ подписан 8 августа и размещен на... читать дальше

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Нефтяной рынок несколько сократил падение на торгах во вторник, но остается в минусе на фоне общего ухода трейдеров из рискованных активов. Снижению аппетита к риску способствовали слабые китайские статданные, а также решение агентства Moody's поместить на пересмотр с... Снижению аппетита к риску способствовали слабые китайские статданные, а также решение агентства Moody's поместить на пересмотр с... читать дальше

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Влияние социальных сетей и блогеров растет на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финрынок, что несет в себе ряд негативных эффектов, в числе которых возможность манипулирования котировками и принятие необдуманных решений, говорится в докладе Банка России... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,1593 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,515 руб., максимальный - 97,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 95,515 руб., максимальный - 97,4825 руб. Было... читать дальше

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Объем корпоративных долговых обязательств в США, которые предстоит погасить в ближайшие 2 года, может достигать $1,8 трлн, говорится в исследовании команды экономистов Goldman Sachs под руководством Яна Хациуса. При этом рост процентных ставок означает, что стоимость... При этом рост процентных ставок означает, что стоимость... читать дальше

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