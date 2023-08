.

.

.

.

.

.

.

еждународное рейтинговое агентство Moody`s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial, сообщается в... читать дальше