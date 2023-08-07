Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 885,8 млрд руб.

7 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 885,8 млрд руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3929 руб. Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,456 руб. Было заключено 3438... Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,456 руб. Было заключено 3438... читать дальше

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Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что правительство продолжает поддерживать проектирование и производство в России передовой... читать дальше

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Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли до $3,204 трлн по сравнению с $3,193 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Июльский показатель является максимальным с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 объемом 150 млрд рублей по цене 99,977% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,4% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,4% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во 2-м квартале составила 7,8 млрд рублей против чистого убытка в 1,49 млрд рублей годом ранее, сообщает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 38% - до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей,... Скорректированная EBITDA сократилась на 38% - до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей,... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28... Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28... читать дальше

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Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для... "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для... читать дальше

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Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют собрать рекордные 500 тыс. тонн яблок, сообщает министерство сельского хозяйства региона. "Краснодарский край - крупнейший в России производитель яблок. Сейчас идёт массовая уборка летних сортов: "Санрайз",... "Краснодарский край - крупнейший в России производитель яблок. Сейчас идёт массовая уборка летних сортов: "Санрайз",... читать дальше

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Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в июле 2023 года сократилась на 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. Показатель снижается на протяжении четырех месяцев кряду. Показатель снижается на протяжении четырех месяцев кряду. Средние цены на жилье по итогам июля... Средние цены на жилье по итогам июля... читать дальше

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Сегодня утром доллар США и евро уверенно растут в ходе торгов на Московской бирже, обновляя максимальные отметки с марта 2022 года. Доллар поднялся выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 107 руб. Курс доллара США составил 96,98 руб. в... Курс доллара США составил 96,98 руб. в... читать дальше

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Емкость рынка металлопроката в РФ в 1-м полугодии 2023 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Северстали". При этом увеличение потребления металла в строительном сегменте... При этом увеличение потребления металла в строительном сегменте... читать дальше

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 августа 2023 года составили $7 млрд 973,5 млн, сообщается на сайте Национального банка страны (НББ). За июль резервы выросли на 2,3% (на $182 млн) после снижения на 1% (на $80,6 млн) в июне и на 1,2% (на $96,1 млн) в мае. По итогам... По итогам... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия продажи девелопера Etalon Group выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16% - до 34 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости вырос на 28% - до 184,3 тыс. кв. м. Объем реализованной недвижимости вырос на 28% - до 184,3 тыс. кв. м. Средняя стоимость... Средняя стоимость... читать дальше

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Во 2-м квартале саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сократила чистую прибыль более чем на треть из-за снижения мировых цен на нефть. Как говорится в пресс-релизе, квартальная чистая прибыль составила $30,1 млрд по сравнению с... Как говорится в пресс-релизе, квартальная чистая прибыль составила $30,1 млрд по сравнению с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,75 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3133,19 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 12,53 пункта (1,234%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 12,53 пункта (1,234%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 4 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 июля по 4 августа плановый... В период с 7 июля по 4 августа плановый... читать дальше

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