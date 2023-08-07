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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Росстату пришлось отложить включение данных из онлайн-чеков в расчет инфляции
Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, следует из информации на сайте госзакупок. Судя по техзаданию,...
 
Количество утечек персональных данных в России выросло в 40 раз
В России за 2 года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей. Если в 2021 г. таких инцидентов было 4, то в 2022 г. - свыше 140, а за первые 7 месяцев т.г. - уже свыше 150, сообщили "Известиям" в Роскомнадзоре (РКН )....
 
Мясо индейки может подорожать с сентября
Производители мяса индейки готовятся к повышению цен, пишет "Коммерсант". Так, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%. У газеты...
 
07 августа 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Промышленное производство в Германии Июнь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
07 августа 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3929 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3929 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,456 руб. Было заключено 3438...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:55
Правительство выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи
Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что правительство продолжает поддерживать проектирование и производство в России передовой...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:48
В июле валютные резервы Китая выросли до максимума с апреля
Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли до $3,204 трлн по сравнению с $3,193 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Июльский показатель является максимальным с апреля.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:42
ВТБ разместит 7 августа однодневные бонды серии КС-4-518 на 150 млрд руб. по цене 99,977% от номинала
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 объемом 150 млрд рублей по цене 99,977% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,4% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:40
Квартальная чистая прибыль ГК "Русагро" составила 7,8 млрд руб. против убытка год назад
Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во 2-м квартале составила 7,8 млрд рублей против чистого убытка в 1,49 млрд рублей годом ранее, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA сократилась на 38% - до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей,...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:32
"Пионер-лизинг" установил ставку 47-го купона облигаций БО-П03 на уровне 14,5%
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:31
ФРС США могут потребоваться новые повышения ставки - член совета управляющих Боуман
Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман.

"Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:23
В этом году Краснодарский край планирует увеличить сбор яблок на 15%
Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют собрать рекордные 500 тыс. тонн яблок, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

"Краснодарский край - крупнейший в России производитель яблок. Сейчас идёт массовая уборка летних сортов: "Санрайз",...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:13
В июле жилье в Великобритании подешевело четвертый месяц подряд, на 2,4%
Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в июле 2023 года сократилась на 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

Показатель снижается на протяжении четырех месяцев кряду.

Средние цены на жилье по итогам июля...    читать дальше
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07 августа 2023 года 11:04
Доллар США поднялся выше 97 руб. на "Мосбирже"
Сегодня утром доллар США и евро уверенно растут в ходе торгов на Московской бирже, обновляя максимальные отметки с марта 2022 года. Доллар поднялся выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 107 руб.

Курс доллара США составил 96,98 руб. в...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:58
В 1-м полугодии потребление стали в РФ выросло на 8% - "Северсталь"
Емкость рынка металлопроката в РФ в 1-м полугодии 2023 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Северстали".

При этом увеличение потребления металла в строительном сегменте...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:48
Июльский рост золотовалютных резервов Белоруссии составил 2,3%, с начала года - 0,6%
Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 августа 2023 года составили $7 млрд 973,5 млн, сообщается на сайте Национального банка страны (НББ). За июль резервы выросли на 2,3% (на $182 млн) после снижения на 1% (на $80,6 млн) в июне и на 1,2% (на $96,1 млн) в мае.

По итогам...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:39
За полугодие продажи Etalon выросли на 16%
По итогам 1-го полугодия продажи девелопера Etalon Group выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16% - до 34 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости вырос на 28% - до 184,3 тыс. кв. м.

Средняя стоимость...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:29
Чистая прибыль Saudi Aramco во 2-м квартале упала на треть из-за снижения цен на нефть
Во 2-м квартале саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сократила чистую прибыль более чем на треть из-за снижения мировых цен на нефть.

Как говорится в пресс-релизе, квартальная чистая прибыль составила $30,1 млрд по сравнению с...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 7 августа растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,75 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3133,19 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 12,53 пункта (1,234%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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07 августа 2023 года 10:21
Банк России продал юани на 4 млрд руб. с расчетами 4 августа
Банк России продал валюту расчетами 4 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 июля по 4 августа плановый...    читать дальше
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