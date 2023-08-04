Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,1785 руб.

Минимальный курс евро составил 103,1575 руб., максимальный - 106,06 руб. Было заключено 8894 сделки. Объем торгов составил 36233,39 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 105,6125 руб. за евро.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14763,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,1785 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56023,099 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 291,095 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 94,9464 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,2 руб., максимальный - 96,285 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 94,2 руб., максимальный - 96,285 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14763,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,1785 руб. Минимальный курс евро составил 103,1575 руб., максимальный - 106,06 руб. Было... Минимальный курс евро составил 103,1575 руб., максимальный - 106,06 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1432 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,1974 руб. Минимальный курс юаня составил 13,091 руб., максимальный - 13,379 руб. Было заключено 48052... Минимальный курс юаня составил 13,091 руб., максимальный - 13,379 руб. Было заключено 48052... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, хотя нефть и мировые фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи после утреннего роста в район 3195 пунктов откатился ниже 3100 пунктов. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Нефтяные цены усилили рост и завершают в плюсе шестую неделю подряд из-за опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке. Накануне оба сорта подорожали более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного... Накануне оба сорта подорожали более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Закон N474-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее внесудебной процедурой могли... Ранее внесудебной процедурой могли... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 1-м полугодии 2023 г. составила 2,56 млрд руб. против 8,57 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. EBITDA прибавила 20,8%, до 6,35 млрд руб. Выручка выросла на 17,5% и составила... Выручка выросла на 17,5% и составила... читать дальше

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Доллар США, евро и юань продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года на Московской бирже в пятницу вечером. Доллар поднялся выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро преодолел отметку 106 руб. впервые с 25 марта 2022 года, китайский юань находится на... читать дальше

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Железнодорожные перевозки лесоматериалов в РФ в январе-июле 2023 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% и составили 21 млн 891,2 тыс. тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Несколько замедлилось... Несколько замедлилось... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Закон размещен на портале официального опубликования правовых... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,0334 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,3275 руб., максимальный - 95,9 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 94,3275 руб., максимальный - 95,9 руб. Была... читать дальше

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Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-июле 2023 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,9%, до 801,5 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Объем внутренних перевозок поднялся за... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги в пятницу повышением на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс.,... Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс.,... читать дальше

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Более 19% американцев считают, что их работа не приносит пользы обществу, говорится в исследовании социолога Симона Вало из Цюрихского университета. Среди респондентов, кто полагает, что их профессиональная деятельность "редко" или "никогда" не дает "ощущения... Среди респондентов, кто полагает, что их профессиональная деятельность "редко" или "никогда" не дает "ощущения... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 07.08 по 13.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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