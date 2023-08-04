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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 95,0334 руб.
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04 августа 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 95,0334 руб.

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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,0334 руб.

Минимальный курс доллара США составил 94,3275 руб., максимальный - 95,9 руб. Была заключена 8381 сделка. Объем торгов составил 55758,5 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,9 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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