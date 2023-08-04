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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 104,0932 руб.
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04 августа 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 104,0932 руб.

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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16772 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,0932 руб.

Минимальный курс евро составил 103,205 руб., максимальный - 104,79 руб. Было заключено 3726 сделок. Объем торгов составил 14084,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,4 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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