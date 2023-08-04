Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1229 руб.

Безработица в Канаде в июле 2023 года составила 5,5% после 5,4% в июне, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Безработица растет третий месяц подряд.

Ччисло занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 6,4 тыс.