Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3395,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2970,64 млрд руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 3395,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3153 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3305,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3082 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 августа составили 2970,64 млрд руб. против 2911,21792 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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