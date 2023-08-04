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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3395,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2970,64 млрд руб.
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04 августа 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3395,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2970,64 млрд руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 3395,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3153 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3305,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3082 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 августа составили 2970,64 млрд руб. против 2911,21792 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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