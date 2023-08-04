04 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2023
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июнь 2023
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2023
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2023
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04 августа 2023 года 10:12
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июле 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 2,7 раза, до 95,654 тыс., сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства... читать дальше
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04 августа 2023 года 10:11
ООО "Ритейл Бел финанс") 3 августа досрочно погасил 3 млн 625 тыс. 753 облигации 1-й серии, которые ранее были выкуплены в рамках оферты, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, в конце июля компания приобрела 36,3% эмиссии по цене 100% от непогашенной части... читать дальше
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04 августа 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал неплохим ростом на фоне высокой нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель).
Европейские фондовые индексы снизились вчера третью сессию подряд, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и итоги заседания Банка... читать дальше
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04 августа 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,44/96,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 157 коп., Cредний курс продажи...
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04 августа 2023 года 09:58
Американская биотехнологическая компания Amgen во втором квартале увеличила чистую прибыль на 4,7%, до $1,38 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $1,32 млрд, или $2,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Скорректированная прибыль составила... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:50
"СПБ биржа" собирается до конца текущего года увеличить число торгуемых ценных бумаг с листингом на Гонконгской бирже примерно на 100, сообщил гендиректор площадки Роман Горюнов.
"ETF мы будем расширять, поскольку видим спрос. Плюс расширение гонконгских бумаг тоже, как... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:41
Группа Mondi plc планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и с недавнего времени единственный российский лесоперерабатывающий актив - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" ("Монди Сыктывкар").
Как отмечается в отчетности австрийской... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:33
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики.
Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года.
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:32
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:27
Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются без единой динамики.
Американский банк Morgan Stanley понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch.
Постковидное восстановление... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 3395,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3153 млрд руб.
На начало... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:21
Apple Inc. в 3-м квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль слабее прогнозов рынка, при этом выручка с ними совпала.
Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 июля, составила $19,881 млрд, или $1,26 в расчете... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:17
По итогам 2-го квартала крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. вернулся к чистой прибыли и увеличил выручку на 11% в годовом выражении, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на дополнительных торгах.
Как говорится в... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:16
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 9 тыс. 698 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, что составляет 0,32% выпуска, говорится в сообщении организации.
Компания разместила 7-летние бонды объемом 3... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:10
Почта банк предупредил клиентов о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей, рекомендовал в ближайшее время снять наличные с карт, говорится у в сообщении в телеграм-канале банка.
"По техническим причинам, в связи с переходом Почта банка на новую... читать дальше
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04 августа 2023 года 09:03
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро, при этом снижается в парах с фунтом стерлингов, австралийским долларом и иеной.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше
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