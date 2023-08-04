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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июле 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 2,7 раза, до 95,654 тыс., сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства... читать дальше

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ООО "Ритейл Бел финанс") 3 августа досрочно погасил 3 млн 625 тыс. 753 облигации 1-й серии, которые ранее были выкуплены в рамках оферты, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, в конце июля компания приобрела 36,3% эмиссии по цене 100% от непогашенной части... Как сообщалось, в конце июля компания приобрела 36,3% эмиссии по цене 100% от непогашенной части... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал неплохим ростом на фоне высокой нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель). Европейские фондовые индексы снизились вчера третью сессию подряд, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и итоги заседания Банка... Европейские фондовые индексы снизились вчера третью сессию подряд, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и итоги заседания Банка... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,44/96,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 157 коп., Cредний курс продажи...

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Американская биотехнологическая компания Amgen во втором квартале увеличила чистую прибыль на 4,7%, до $1,38 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $1,32 млрд, или $2,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила... Скорректированная прибыль составила... читать дальше

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"СПБ биржа" собирается до конца текущего года увеличить число торгуемых ценных бумаг с листингом на Гонконгской бирже примерно на 100, сообщил гендиректор площадки Роман Горюнов. "ETF мы будем расширять, поскольку видим спрос. Плюс расширение гонконгских бумаг тоже, как... "ETF мы будем расширять, поскольку видим спрос. Плюс расширение гонконгских бумаг тоже, как... читать дальше

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Группа Mondi plc планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и с недавнего времени единственный российский лесоперерабатывающий актив - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" ("Монди Сыктывкар"). Как отмечается в отчетности австрийской... Как отмечается в отчетности австрийской... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются без единой динамики. Американский банк Morgan Stanley понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch. Американский банк Morgan Stanley понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch. Постковидное восстановление... Постковидное восстановление... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 3395,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3153 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Apple Inc. в 3-м квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль слабее прогнозов рынка, при этом выручка с ними совпала. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 июля, составила $19,881 млрд, или $1,26 в расчете... Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 июля, составила $19,881 млрд, или $1,26 в расчете... читать дальше

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По итогам 2-го квартала крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. вернулся к чистой прибыли и увеличил выручку на 11% в годовом выражении, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на дополнительных торгах. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 9 тыс. 698 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, что составляет 0,32% выпуска, говорится в сообщении организации. Компания разместила 7-летние бонды объемом 3... Компания разместила 7-летние бонды объемом 3... читать дальше

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Почта банк предупредил клиентов о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей, рекомендовал в ближайшее время снять наличные с карт, говорится у в сообщении в телеграм-канале банка. "По техническим причинам, в связи с переходом Почта банка на новую... "По техническим причинам, в связи с переходом Почта банка на новую... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро, при этом снижается в парах с фунтом стерлингов, австралийским долларом и иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше

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