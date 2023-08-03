Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,7021 руб.

Минимальный курс евро составил 102,015 руб., максимальный - 103,8975 руб. Было заключено 9369 сделок. Объем торгов составил 35741,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 103,235 руб. за евро.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,7021 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55732,004 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 511,032 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9155 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,415 руб., максимальный - 94,995 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,415 руб., максимальный - 94,995 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,7021 руб. Минимальный курс евро составил 102,015 руб., максимальный - 103,8975 руб. Было заключено 9369... Минимальный курс евро составил 102,015 руб., максимальный - 103,8975 руб. Было заключено 9369... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,0542 руб. Минимальный курс юаня составил 12,96 руб., максимальный - 13,159 руб. Было заключено 49730... Минимальный курс юаня составил 12,96 руб., максимальный - 13,159 руб. Было заключено 49730... читать дальше

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Российский фондовый рынок в четверг подрос на 0,6-1,3% по индексу РТС и МосБиржи, соответственно. Поддержку рынку оказывал отскок нефти вверх (Brent поднялась в район $84 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы после снижения рейтинга... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле 2023 года увеличилось на 433 тыс., до 26,39 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 910 тыс., до 44,9 млн. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 910 тыс., до 44,9 млн. Сделки... Сделки... читать дальше

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Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, приводит в четверг пресс-служба аппарата правительства РФ... читать дальше

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Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. во втором квартале получил чистый убыток и сократил выручку. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $208 млн, или 73 цента в расчете на акцию, по... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $208 млн, или 73 цента в расчете на акцию, по... читать дальше

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Золотодобытчик Kinross Gold по итогам II квартала 2023 года произвел 555 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это на 22% больше результата соответствующего периода прошлого года (без учета выбывших активов, в том числе российских). Это на 22% больше результата соответствующего периода прошлого года (без учета выбывших активов, в том числе российских). Kinross... Kinross... читать дальше

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Снижающееся инфляционное давление может позволить Соединенным Штатам избежать рецессии, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. "Есть хорошая вероятность, что инфляция быстро нормализуется и экономика избежит дополнительной травмы", -... "Есть хорошая вероятность, что инфляция быстро нормализуется и экономика избежит дополнительной травмы", -... читать дальше

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Банк России представил логотип цифрового рубля Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,8043 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,4175 руб., максимальный - 94,92 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,4175 руб., максимальный - 94,92 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией. Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное... Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное... читать дальше

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Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. завершила второй квартал с убытком меньше ожиданий аналитиков и выручкой, которая их превзошла. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $1,38 млрд, или $3,62 в расчете... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $1,38 млрд, или $3,62 в расчете... читать дальше

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Германия сократила экспорт в Россию в июне на 2,3% по сравнению с маем, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 16,5%. Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 16,5%. Июньский экспорт в Россию был на 41,1% ниже показателя годом... Июньский экспорт в Россию был на 41,1% ниже показателя годом... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов, отмечает Trading... Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов, отмечает Trading... читать дальше

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