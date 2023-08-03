.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,7021 руб.
.
03 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,7021 руб.
|0
3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,7021 руб. Минимальный курс евро составил 102,015 руб., максимальный - 103,8975 руб. Было заключено 9369 сделок. Объем торгов составил 35741,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 103,235 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 августа выросла на 0,93% и составила 55732,004 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55732,004 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 511,032 млрд руб., или на...
.03 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9155 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,415 руб., максимальный - 94,995 руб. Было... читать дальше
.03 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,7021 руб. Минимальный курс евро составил 102,015 руб., максимальный - 103,8975 руб. Было заключено 9369... читать дальше
.03 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,0542 руб. Минимальный курс юаня составил 12,96 руб., максимальный - 13,159 руб. Было заключено 49730... читать дальше
.03 августа 2023 года 19:01
Российский фондовый рынок в четверг подрос на 0,6-1,3% по индексу РТС и МосБиржи, соответственно. Поддержку рынку оказывал отскок нефти вверх (Brent поднялась в район $84 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы после снижения рейтинга... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:55
Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле 2023 года увеличилось на 433 тыс., до 26,39 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 910 тыс., до 44,9 млн. Сделки... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:48
Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, приводит в четверг пресс-служба аппарата правительства РФ... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:31
Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. во втором квартале получил чистый убыток и сократил выручку. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $208 млн, или 73 цента в расчете на акцию, по... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:17
Золотодобытчик Kinross Gold по итогам II квартала 2023 года произвел 555 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это на 22% больше результата соответствующего периода прошлого года (без учета выбывших активов, в том числе российских). Kinross... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:05
Снижающееся инфляционное давление может позволить Соединенным Штатам избежать рецессии, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. "Есть хорошая вероятность, что инфляция быстро нормализуется и экономика избежит дополнительной травмы", -... читать дальше
.
03 августа 2023 года 18:03
Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с... читать дальше
.03 августа 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,8043 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,4175 руб., максимальный - 94,92 руб. Было... читать дальше
.03 августа 2023 года 17:56
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией. Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное... читать дальше
.03 августа 2023 года 17:48
Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. завершила второй квартал с убытком меньше ожиданий аналитиков и выручкой, которая их превзошла. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $1,38 млрд, или $3,62 в расчете... читать дальше
.03 августа 2023 года 17:40
Германия сократила экспорт в Россию в июне на 2,3% по сравнению с маем, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 16,5%. Июньский экспорт в Россию был на 41,1% ниже показателя годом... читать дальше
.03 августа 2023 года 17:28
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов, отмечает Trading... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.