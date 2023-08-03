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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0542 руб.
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03 августа 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0542 руб.

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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,0542 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,96 руб., максимальный - 13,159 руб. Было заключено 49730 сделок. Объем торгов составил 126202,04 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,117 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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