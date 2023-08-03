Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,8043 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55732,004 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 511,032 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9155 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,7021 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,0542 руб.

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле 2023 года увеличилось на 433 тыс., до 26,39 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 910 тыс., до 44,9 млн.