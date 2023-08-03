Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,416 руб.

Минимальный курс евро составил 102,03 руб., максимальный - 103,1675 руб. Было заключено 6338 сделок. Объем торгов составил 26423,43 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,7 руб. за евро.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,416 руб.

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РФ получила право на экспорт некоторых видов продукции животноводства и кормов в Пакистан. Соответствующие ветеринарные сертификаты согласованы с министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана, сообщает Россельхознадзор. Они будут... Они будут... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,7 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3138,98 (+1,05%) пункта,... читать дальше

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Производительность труда в США во втором квартале подскочила на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно предварительным данным министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5861,9 (+49,69) руб./грамм; на серебро - 73,6 (+0,43) руб./грамм; на платину - 2801 (+25,04) руб./грамм; на палладий - 3750,75 (+55,44) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,07/96,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 28 июля составили $594 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 21 июля международные резервы равнялись $595,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд. По состоянию на 21 июля международные резервы равнялись $595,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 102,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 93,7792 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 93,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Многолетний CEO Pirelli Марко Тронкетти Провера покинет свой пост по решению нового состава совета директоров компании; его сменит генеральный менеджер по операциям Андреа Казалучи, говорится в сообщении Pirelli. При этом Тронкетти Провера сохранит за собой пост... При этом Тронкетти Провера сохранит за собой пост... читать дальше

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Законопроект Минэкономразвития, разрешающий выходящим из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) участникам получать деньги за свои доли с учетом их рыночной, а не обычно более низкой балансовой стоимости, может создать новые основания для судебных тяжб между компаниями и... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,7792 руб. По... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс., до 227 тыс. человек с 221 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа... читать дальше

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В первом квартале 2023 года объем перевозок грузов в 20-футовых контейнерах между Китаем и Россией увеличился на 39,6%, сообщила российским журналистам представитель международного сухого порта Сианя ("Сианьский международный торгово-логистический парк"). Она отметила,... Она отметила,... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль Deutsche Lufthansa AG выросла в годовом выражении в 3,4 раза - до 881 млн евро против 259 млн евро в том же квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе авиакомпании. Выручка за апрель-июнь 2023 года поднялась на 17% - до 9,39... Выручка за апрель-июнь 2023 года поднялась на 17% - до 9,39... читать дальше

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В пятницу, 4 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 30,53 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 4 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,41 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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