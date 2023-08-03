.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,0117 руб.
.
03 августа 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,0117 руб.
|0
3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,0117 руб. Минимальный курс юаня составил 12,959 руб., максимальный - 13,089 руб. Было заключено 4333 сделки. Объем торгов составил 13963,55 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,964 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 августа 2023 года 16:19
РФ получила право на экспорт некоторых видов продукции животноводства и кормов в Пакистан. Соответствующие ветеринарные сертификаты согласованы с министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана, сообщает Россельхознадзор. Они будут... читать дальше
.03 августа 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,7 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3138,98 (+1,05%) пункта,... читать дальше
.03 августа 2023 года 16:10
Производительность труда в США во втором квартале подскочила на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно предварительным данным министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
.03 августа 2023 года 16:08
ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5861,9 (+49,69) руб./грамм; на серебро - 73,6 (+0,43) руб./грамм; на платину - 2801 (+25,04) руб./грамм; на палладий - 3750,75 (+55,44) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 90,07/96,54 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,07/96,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи...
.03 августа 2023 года 16:03
Международные резервы России на 28 июля составили $594 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 21 июля международные резервы равнялись $595,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд. Международные резервы представляют собой... читать дальше
.03 августа 2023 года 16:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 102,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,42 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2023 года 16:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 93,7792 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 93,82 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2023 года 15:55
Многолетний CEO Pirelli Марко Тронкетти Провера покинет свой пост по решению нового состава совета директоров компании; его сменит генеральный менеджер по операциям Андреа Казалучи, говорится в сообщении Pirelli. При этом Тронкетти Провера сохранит за собой пост... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:47
Законопроект Минэкономразвития, разрешающий выходящим из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) участникам получать деньги за свои доли с учетом их рыночной, а не обычно более низкой балансовой стоимости, может создать новые основания для судебных тяжб между компаниями и... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 3 августа составил 93,7792 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,7792 руб. По... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:41
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс., до 227 тыс. человек с 221 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:39
В первом квартале 2023 года объем перевозок грузов в 20-футовых контейнерах между Китаем и Россией увеличился на 39,6%, сообщила российским журналистам представитель международного сухого порта Сианя ("Сианьский международный торгово-логистический парк"). Она отметила,... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:31
По итогам 2-го квартала чистая прибыль Deutsche Lufthansa AG выросла в годовом выражении в 3,4 раза - до 881 млн евро против 259 млн евро в том же квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе авиакомпании. Выручка за апрель-июнь 2023 года поднялась на 17% - до 9,39... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:30
В пятницу, 4 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 30,53 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.03 августа 2023 года 15:30
В пятницу, 4 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,41 млрд руб.
В пятницу, 4 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,41 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.