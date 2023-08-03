03 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2023
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июнь 2023
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июля
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2023
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03 августа 2023 года 09:32
Курс доллара США стабилен к евро, повышается к большинству остальных валют на хороших статданных.
Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 3305,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3082 млрд руб.
На начало... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:25
Выручка телекоммуникационного холдинга VEON во 2-м квартале сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $916 млн, говорится в отчетности. Сервисная выручка в отчетном периоде составила $882 млн, продемонстрировав снижение на... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:17
Выручка ПАО "Вымпелком" во 2-м квартале 2023 года составила 73,7 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении холдинга VEON, которому принадлежит оператор. Сервисная выручка увеличилась на 7% - до 68,1 млрд... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:09
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения.
Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:08
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-517 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:04
Цены на легковые автомобили российской сборки в период с 25 по 31 июля выросли на 0,69%, на импортированные и локально собранные машины иностранных брендов - на 0,53%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата) об индексе потребительских цен.
За 7... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:55
Бразилия поддерживает идею расширения БРИКС, а также продвижение через это объединение международной торговли с более справедливыми механизмами, передает агентство ЭФЭ.
"Президент подтвердил, что поддерживает включение в БРИКС новых партнеров, среди которых в качестве... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:49
Грузооборот транспорта в РФ, по предварительным данным, сократился в январе-июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%, до 2 трлн 754,8 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:43
Цены на нефть эталонных марок сегодня повышаются. Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:35
Пассажирооборот российских авиакомпаний в июне 2023 года вырос почти на 18% в сравнении с тем же месяцем прошлого года и составил 25 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из материалов Росстата. За 1-е полугодие пассажирооборот показал рост на 25% - до 118,5 млрд... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 128,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 августа 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% стало максимальным с 25 апреля.
Причиной этого стало то, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения... читать дальше
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03 августа 2023 года 08:20
Доллар США не демонстрировал ощутимых колебаний на "Московской бирже" на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 руб. (+10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар перешел к снижению, евро также дешевеет.... читать дальше
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