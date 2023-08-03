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Курс доллара США стабилен к евро, повышается к большинству остальных валют на хороших статданных. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading... Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 3305,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3082 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Выручка телекоммуникационного холдинга VEON во 2-м квартале сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $916 млн, говорится в отчетности. Сервисная выручка в отчетном периоде составила $882 млн, продемонстрировав снижение на... читать дальше

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Выручка ПАО "Вымпелком" во 2-м квартале 2023 года составила 73,7 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении холдинга VEON, которому принадлежит оператор. Сервисная выручка увеличилась на 7% - до 68,1 млрд... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения. Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные. Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-517 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на легковые автомобили российской сборки в период с 25 по 31 июля выросли на 0,69%, на импортированные и локально собранные машины иностранных брендов - на 0,53%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата) об индексе потребительских цен. За 7... За 7... читать дальше

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Бразилия поддерживает идею расширения БРИКС, а также продвижение через это объединение международной торговли с более справедливыми механизмами, передает агентство ЭФЭ. "Президент подтвердил, что поддерживает включение в БРИКС новых партнеров, среди которых в качестве... "Президент подтвердил, что поддерживает включение в БРИКС новых партнеров, среди которых в качестве... читать дальше

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Грузооборот транспорта в РФ, по предварительным данным, сократился в январе-июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%, до 2 трлн 754,8 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В... В... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок сегодня повышаются. Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю. Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн... Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн... читать дальше

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Пассажирооборот российских авиакомпаний в июне 2023 года вырос почти на 18% в сравнении с тем же месяцем прошлого года и составил 25 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из материалов Росстата. За 1-е полугодие пассажирооборот показал рост на 25% - до 118,5 млрд... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 128,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% стало максимальным с 25 апреля. Причиной этого стало то, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения... Причиной этого стало то, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения... читать дальше

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Доллар США не демонстрировал ощутимых колебаний на "Московской бирже" на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 руб. (+10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешел к снижению, евро также дешевеет.... Через час торгов доллар перешел к снижению, евро также дешевеет.... читать дальше

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