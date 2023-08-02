Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,0705 руб.

Минимальный курс евро составил 101,0425 руб., максимальный - 103 руб. Было заключено 8982 сделки. Объем торгов составил 30237,97 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 103 руб. за евро.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,0705 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55220,973 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 451,417 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,9386 руб. Минимальный курс юаня составил 12,791 руб., максимальный - 13,077 руб. Было заключено 38592... Минимальный курс юаня составил 12,791 руб., максимальный - 13,077 руб. Было заключено 38592... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,022 руб. Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 94,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 94,32 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,0705 руб. Минимальный курс евро составил 101,0425 руб., максимальный - 103 руб. Было заключено 8982... Минимальный курс евро составил 101,0425 руб., максимальный - 103 руб. Было заключено 8982... читать дальше

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В июле индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июле 2023 года по сравнению с июнем вырос на 0,6 процентного пункта и составил плюс 3,1%, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индикатор поднялся на 0,1 п.п. относительно... В обрабатывающем секторе индикатор поднялся на 0,1 п.п. относительно... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период c 25 по 31 июля снизились в среднем на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 18 по 24 июля рост цен составил 1%. Лук репчатый подешевел на 3,6%, морковь - на 2,7%, картофель - на 2,0%, огурцы - на... Лук репчатый подешевел на 3,6%, морковь - на 2,7%, картофель - на 2,0%, огурцы - на... читать дальше

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Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июне 2023 года до 3,1% после зафиксированных в мае 3,2%, согласно опубликованным данным Росстата. Ранее уровень безработицы составлял: в... Ранее уровень безработицы составлял: в... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2023 года составил 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 25 по 31 июля 2023 г. повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 18 по 24 июля бензин подорожал на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 31 июля выросла на 28 коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 31 июля выросла на 28 коп. и... читать дальше

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В июне 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10% по сравнению с показателем за июнь 2022 года, до 3 трлн 833,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае показатель увеличился на 9,3%, в апреле - на 7,8%, в марте снизился на 4,8%, в... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2023 года вырос на 8,9% в годовом выражении после роста на 8,7% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического... Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического... читать дальше

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За период 25 по 31 июля 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 18 по 24 июля потребительские цены выросли на 0,23%. С начала июля цены выросли на 0,74%, с начала года - на 3,52%. С начала июля цены выросли на 0,74%, с начала года - на 3,52%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил среду разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% и составил 3106,46 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% и составил 3106,46 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,48% - до 1040,15пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,48% - до 1040,15пункта.... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года увеличился на 37% - до 103,7 трлн рублей с 75,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июнем 2023 года объем торгов вырос на 6,6%, с 97,3 трлн... читать дальше

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В ходе торгов на "Мосбирже" доллар США, евро и юань уверенно растут вечером. Евро поднялся до 103 руб. впервые с 28 марта 2022 года, доллар торгуется выше 94 руб. впервые с этой же даты, китайский юань находится выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года. Курс евро... Курс евро... читать дальше

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Американская нефтеперерабатывающая Phillips 66 во 2-м квартале снизила чистую прибыль на 46% - до $1,7 млрд по сравнению с $3,2 млрд за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности компании. В расчете на акцию чистая прибыль уменьшилась до $3,72 с $6,53,... В расчете на акцию чистая прибыль уменьшилась до $3,72 с $6,53,... читать дальше

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