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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 июля по 28 июля на 17049 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1481 тыс. баррелей
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02 августа 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 21 июля по 28 июля на 17049 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1481 тыс. баррелей
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2 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 17049 тыс. баррелей - до 439,771 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1481 тыс. баррелей и составили 219,081 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 796 тыс. баррелей, достигнув 117,153 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1050 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1550 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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