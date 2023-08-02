.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,8397 руб.
.
02 августа 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,8397 руб.
|0
2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб. Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245 сделок. Объем торгов составил 11066,1 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,07 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 августа 2023 года 15:32
Во 2-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил чистую прибыль практически вдвое - до $418 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $224 млн, или $0,77 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:23
Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых, полагают большинство аналитиков и экономистов. При этом эксперты не исключают и вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб. Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:09
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 70,3461% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.02 августа 2023 года 15:07
По итогам 1-го полугодия выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ упала на 45% - до 1,471 млрд рублей, следует из отчетности группы. В частности, оборот от строительно-монтажных работ, проведенных собственными силами компании, упал в 6,4 раза - до 55 млн руб.; силами... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:52
Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО "Сибнефтехимтрейд" кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. До ноября 2022 года у компании действовал рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruB- со стабильным прогнозом, в ноябре он был... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:49
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до...
.02 августа 2023 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,24 пункта (0,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3122,61 (+0,94%) пункта,... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:40
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 28 июля, повысился до уровня, близкого к максимуму с прошлого ноября, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя процентная ставка... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:31
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 92,7149% от номинала, что соответствует доходности 11,04% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:23
Нефтяные цены продолжают расти днем на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:12
По итогам 2-го квартала убыток американской химкомпания DuPont de Nemours Inc. составил $131 млн, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $787 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.02 августа 2023 года 14:03
За семь месяцев текущего года в Подмосковье для целей проектирования выдано 27,5 тысяч ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), за аналогичный период 2022 года эта цифра составляла 20 тысяч. Такие данные приводятся в пресс-релизе Комитета по архитектуре и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.