Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,8386 руб.

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В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.

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В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

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В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб.

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Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых, полагают большинство аналитиков и экономистов.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 70,3461% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

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По итогам 1-го полугодия выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ упала на 45% - до 1,471 млрд рублей, следует из отчетности группы.

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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до...