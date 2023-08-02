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Во 2-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил чистую прибыль практически вдвое - до $418 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $224 млн, или $0,77 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.... читать дальше

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В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых, полагают большинство аналитиков и экономистов. При этом эксперты не исключают и вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания... При этом эксперты не исключают и вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб. Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245... Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 70,3461% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ упала на 45% - до 1,471 млрд рублей, следует из отчетности группы. В частности, оборот от строительно-монтажных работ, проведенных собственными силами компании, упал в 6,4 раза - до 55 млн руб.; силами... В частности, оборот от строительно-монтажных работ, проведенных собственными силами компании, упал в 6,4 раза - до 55 млн руб.; силами... читать дальше

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Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО "Сибнефтехимтрейд" кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. До ноября 2022 года у компании действовал рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruB- со стабильным прогнозом, в ноябре он был... До ноября 2022 года у компании действовал рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruB- со стабильным прогнозом, в ноябре он был... читать дальше

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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до... Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,24 пункта (0,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3122,61 (+0,94%) пункта,... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 28 июля, повысился до уровня, близкого к максимуму с прошлого ноября, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя процентная ставка... Средняя процентная ставка... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 92,7149% от номинала, что соответствует доходности 11,04% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти днем на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI... Котировки фьючерсов на WTI... читать дальше

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По итогам 2-го квартала убыток американской химкомпания DuPont de Nemours Inc. составил $131 млн, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $787 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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За семь месяцев текущего года в Подмосковье для целей проектирования выдано 27,5 тысяч ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), за аналогичный период 2022 года эта цифра составляла 20 тысяч. Такие данные приводятся в пресс-релизе Комитета по архитектуре и... читать дальше

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