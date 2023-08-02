02 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июль 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 июля
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02 августа 2023 года 15:32
Во 2-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил чистую прибыль практически вдвое - до $418 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $224 млн, или $0,77 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.... читать дальше
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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 августа 2023 года 15:23
Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых, полагают большинство аналитиков и экономистов.
При этом эксперты не исключают и вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания... читать дальше
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02 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб.
Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245... читать дальше
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02 августа 2023 года 15:09
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 70,3461% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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02 августа 2023 года 15:07
По итогам 1-го полугодия выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ упала на 45% - до 1,471 млрд рублей, следует из отчетности группы.
В частности, оборот от строительно-монтажных работ, проведенных собственными силами компании, упал в 6,4 раза - до 55 млн руб.; силами... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:52
Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО "Сибнефтехимтрейд" кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
До ноября 2022 года у компании действовал рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruB- со стабильным прогнозом, в ноябре он был... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:49
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до...
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02 августа 2023 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,24 пункта (0,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3122,61 (+0,94%) пункта,... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:40
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 28 июля, повысился до уровня, близкого к максимуму с прошлого ноября, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).
Средняя процентная ставка... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:31
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 92,7149% от номинала, что соответствует доходности 11,04% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:23
Нефтяные цены продолжают расти днем на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:12
По итогам 2-го квартала убыток американской химкомпания DuPont de Nemours Inc. составил $131 млн, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $787 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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02 августа 2023 года 14:03
За семь месяцев текущего года в Подмосковье для целей проектирования выдано 27,5 тысяч ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), за аналогичный период 2022 года эта цифра составляла 20 тысяч. Такие данные приводятся в пресс-релизе Комитета по архитектуре и... читать дальше
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