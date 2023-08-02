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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Компании с госучастием хотят обязать вступить в союзы работодателей
Правительство может обязать компании с госучастием вступить в общероссийские союзы работодателей. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК), пишут "Ведомости" со...
 
Количество обманутых дольщиков может увеличиться на 5 тыс.
На первичном рынке России зафиксировано 75 потенциально проблемных объектов, которые находятся в зоне высокого риска, то есть могут стать долгостроями. Об этом говорится в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии...
 
В Москве растет число гостиниц и их загрузка
Количество отелей в Москве за последние пять лет выросло на треть. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенные совместно 2ГИС и крупным сервисом бронирования "Отелло", пишет "Российская газета". В пресс-службе Мостуризма сообщили: в...
 
02 августа 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:15 Занятость в производственном секторе США Июль 2023
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
02 августа 2023 года 15:32
Квартальная чистая прибыль Yum! Brands выросла в 2 раза
Во 2-м квартале американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил чистую прибыль практически вдвое - до $418 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $224 млн, или $0,77 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года....    читать дальше
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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В четверг, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 августа 2023 года 15:30
В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб.
В четверг, 3 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,2 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 августа 2023 года 15:23
Банк Англии повысит ставку на 25 б.п., не исключается подъем и на 50 б.п.
Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых, полагают большинство аналитиков и экономистов.

При этом эксперты не исключают и вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания...    читать дальше
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02 августа 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,8397 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,8397 руб.

Минимальный курс евро составил 101 руб., максимальный - 102,7075 руб. Было заключено 3245...    читать дальше
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02 августа 2023 года 15:09
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе – 11,21%, размещены бумаги на 5,84 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 70,3461% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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02 августа 2023 года 15:07
Полугодовая выручка "Мостотреста" по РСБУ упала на 45%
По итогам 1-го полугодия выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ упала на 45% - до 1,471 млрд рублей, следует из отчетности группы.

В частности, оборот от строительно-монтажных работ, проведенных собственными силами компании, упал в 6,4 раза - до 55 млн руб.; силами...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:52
НКР присвоило "Сибнефтехимтрейду" рейтинг B.ru со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО "Сибнефтехимтрейд" кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

До ноября 2022 года у компании действовал рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruB- со стабильным прогнозом, в ноябре он был...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:49
Полугодовая чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ снизилась почти на 16%
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 25% - до 531 млрд рублей, себестоимость - на 18% - до...
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02 августа 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 2 августа растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,24 пункта (0,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3122,61 (+0,94%) пункта,...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:40
Ставки по ипотеке в США выросли на прошлой неделе на 6 б.п.
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 28 июля, повысился до уровня, близкого к максимуму с прошлого ноября, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:31
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26241 на аукционе – 11,04%, размещены бумаги на 17,72 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 92,7149% от номинала, что соответствует доходности 11,04% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:23
Нефть дорожает на данных о падении запасов в США
Нефтяные цены продолжают расти днем на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:12
Квартальный убыток DuPont составил $131 млн против прибыли в $787 млн годом ранее
По итогам 2-го квартала убыток американской химкомпания DuPont de Nemours Inc. составил $131 млн, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $787 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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02 августа 2023 года 14:03
В Подмосковье отмечают инвестактивность в строительстве
За семь месяцев текущего года в Подмосковье для целей проектирования выдано 27,5 тысяч ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), за аналогичный период 2022 года эта цифра составляла 20 тысяч. Такие данные приводятся в пресс-релизе Комитета по архитектуре и...    читать дальше
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