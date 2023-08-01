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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,8096 руб.
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01 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,8096 руб.
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1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,8096 руб. Минимальный курс евро составил 100,41 руб., максимальный - 101,3625 руб. Была заключена 10041 сделка. Объем торгов составил 36243,39 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,18 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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