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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
ЦБ: во 2-м квартале рост ВВП РФ составил 4,8%, в 3-м - 3,6%, в 4-м - 1,5%
Во 2-м квартале т.г. рост ВВП РФ составил, по расчетам ЦБ, 4,8% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. В 1-м квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в...
 
Иностранная электроника осталась в перечне товаров параллельного импорта
Минпромторг подготовил обновленную версию перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Согласно приказу, подписанному первым замминистра Василием Осьмаковым, министерство не учло предложение российских производителей...
 
Россиянам могут начать продавать "Зеленые карты"
Иностранные страховые компании могут начать продавать россиянам "Зеленые карты" (международный аналог ОСАГО). Такая возможность обсуждается с Бюро Турции и Азербайджана, рассказали "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков. Информацию...
 
01 августа 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июль 2023
10:55 Данные о безработице в Германии Июль 2023
11:00 Данные о безработице в Италии Июнь 2023
12:00 Данные по безработице в еврозоне Июнь 2023
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Июль 2023
17:00 Объем расходов на строительство в США Июнь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
01 августа 2023 года 10:12
Чистая прибыль Toyota в 1-м финквартале выросла лучше прогноза
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза (на 78%) в первом квартале текущего финансового года (в апреле-июне). Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,31 трлн иен ($9,22 млрд) по сравнению с 736,82...    читать дальше
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01 августа 2023 года 10:04
Фондовый рынок России встретил август в мажоре
Первые торги августа рынок акций РФ начал на подъеме на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent остается выше $85 за баррель).

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли вчера на фоне публикации макроэкономических...    читать дальше
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01 августа 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 86,94/92,98 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,94/92,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 156 коп., Cредний курс продажи...
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01 августа 2023 года 10:00
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле незначительно снизился к июню - S&P Global
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2023 года составил 52,1 пункта, опустившись с июньских 52,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самое медленное улучшение операционных условий в секторе за последние девять...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:57
РФ с 1 августа сохраняет ограничения на вывоз сахара в рамках экспортных соглашений
РФ с 1 августа 2023 года сохраняет режим, в соответствии с которым в новом сельхозгоду (сельхозгод по сахару - с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года) разрешается экспорт из РФ в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара.

Соответствующий приказ Минсельхоза...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:52
Основные нормы закона о внедрении цифрового рубля вступают в силу с 1 августа
Основные нормы закона о внедрении цифрового рубля вступают в силу с 1 августа.

Закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс, необходимые для внедрения третьей нацвалюты, был принят Госдумой 13 июля. 19 июля он был одобрен Советом Федерации и 24 июля подписан...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:46
Доллар стабилен к евро и фунту, дорожает к иене и австралийскому доллару
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту, однако продолжает расти в паре с иеной, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают итоги заседания Банка Японии на прошлой неделе, и резко дорожает к австралийскому доллару после решения ЦБ Австралии не...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:41
Россия с 1 августа сокращает экспорт нефти, Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение добычи
Россия в начале июля объявила, что с августа сократит экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, в тот же день Саудовская Аравия сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на август.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:34
В январе-июне "Уралмашзавод" увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза
ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург, УЗТМ) в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 490,13 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3966,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2644,3 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3966,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3694,9 млрд руб.

На...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:26
Доля России в операционном результате RBI во втором квартале сократилась до 35,1%
Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во втором квартале увеличил чистую прибыль на 28%, до 384 млн евро, следует из отчетности RBI.

Вместе с тем основные доходы российских "дочек" RBI сократились на 30% квартал к кварталу, до 631 млн...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:21
Юдаева покидает пост первого зампреда ЦБ и займет должность советника председателя Центробанка
Ксения Юдаева, с которой началось формирование команды Эльвиры Набиуллиной в руководстве Банка России десять лет назад, покидает пост первого зампреда ЦБ.

Должность Юдаевой с 1 августа - советник председателя ЦБ. Также она сохранит место в совете директоров и комитете...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:18
ВТБ разместит 2 августа однодневные бонды серии КС-4-515 на 150 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-515 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:15
Российские рыбаки к 24 июля увеличили вылов рыбы на 7,2%
Рыбаки РФ к 24 июля выловили 3 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 7,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,3 млн тонн (на 11,2% больше). В частности,...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:13
Азиатские рынки акций преимущественно растут, за исключением Китая и Гонконга
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник, исключением являются индексы Китая и Гонконга.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Индекс...    читать дальше
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01 августа 2023 года 09:08
Центробанк начинает "зеркалировать" на рынке "рубль-юань" операции по инвестированию ФНБ
Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри...    читать дальше
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