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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза (на 78%) в первом квартале текущего финансового года (в апреле-июне). Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,31 трлн иен ($9,22 млрд) по сравнению с 736,82... читать дальше

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Первые торги августа рынок акций РФ начал на подъеме на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent остается выше $85 за баррель). Европейские фондовые индексы преимущественно выросли вчера на фоне публикации макроэкономических... Европейские фондовые индексы преимущественно выросли вчера на фоне публикации макроэкономических... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,94/92,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 156 коп., Cредний курс продажи...

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2023 года составил 52,1 пункта, опустившись с июньских 52,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указали на самое медленное улучшение операционных условий в секторе за последние девять... Последние данные указали на самое медленное улучшение операционных условий в секторе за последние девять... читать дальше

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РФ с 1 августа 2023 года сохраняет режим, в соответствии с которым в новом сельхозгоду (сельхозгод по сахару - с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года) разрешается экспорт из РФ в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара. Соответствующий приказ Минсельхоза... Соответствующий приказ Минсельхоза... читать дальше

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Основные нормы закона о внедрении цифрового рубля вступают в силу с 1 августа. Закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс, необходимые для внедрения третьей нацвалюты, был принят Госдумой 13 июля. 19 июля он был одобрен Советом Федерации и 24 июля подписан... Закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс, необходимые для внедрения третьей нацвалюты, был принят Госдумой 13 июля. 19 июля он был одобрен Советом Федерации и 24 июля подписан... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту, однако продолжает расти в паре с иеной, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают итоги заседания Банка Японии на прошлой неделе, и резко дорожает к австралийскому доллару после решения ЦБ Австралии не... читать дальше

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Россия в начале июля объявила, что с августа сократит экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, в тот же день Саудовская Аравия сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на август. "В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно... "В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно... читать дальше

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ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург, УЗТМ) в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 490,13 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд... Выручка выросла в 1,7 раза, до 13,52 млрд... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3966,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3694,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во втором квартале увеличил чистую прибыль на 28%, до 384 млн евро, следует из отчетности RBI. Вместе с тем основные доходы российских "дочек" RBI сократились на 30% квартал к кварталу, до 631 млн... Вместе с тем основные доходы российских "дочек" RBI сократились на 30% квартал к кварталу, до 631 млн... читать дальше

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Ксения Юдаева, с которой началось формирование команды Эльвиры Набиуллиной в руководстве Банка России десять лет назад, покидает пост первого зампреда ЦБ. Должность Юдаевой с 1 августа - советник председателя ЦБ. Также она сохранит место в совете директоров и комитете... Должность Юдаевой с 1 августа - советник председателя ЦБ. Также она сохранит место в совете директоров и комитете... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-515 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Рыбаки РФ к 24 июля выловили 3 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 7,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,3 млн тонн (на 11,2% больше). В частности,... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,3 млн тонн (на 11,2% больше). В частности,... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник, исключением являются индексы Китая и Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Индекс... Индекс... читать дальше

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Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри... читать дальше

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