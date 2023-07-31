Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,6596 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,205 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было заключено 18784 сделки. Объем торгов составил 87819,59 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,6025 руб. за доллар США.

31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6596 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53961,649 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 967,138 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8048 руб. Минимальный курс юаня составил 12,731 руб., максимальный - 12,93 руб. Было заключено 34832... Минимальный курс юаня составил 12,731 руб., максимальный - 12,93 руб. Было заключено 34832... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,9991 руб. Минимальный курс евро составил 100,605 руб., максимальный - 101,975 руб. Было заключено 8802... Минимальный курс евро составил 100,605 руб., максимальный - 101,975 руб. Было заключено 8802... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6596 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,205 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 91,205 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние торги июля ростом, индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Москвы проработать вопрос о наделении города правом диспетчерского регулирования движения судов в границах Москвы, а также проработать вопрос об организации судоходства автономных судов по рекам... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2023 года увеличилась на 1 трлн 79,2 млрд рублей, или на 1,3%, до 87 трлн 276,5 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-июне 2023 года увеличилась на... Денежная масса в январе-июне 2023 года увеличилась на... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в I полугодии 2023 г. выросла на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 154,8 млрд руб. (+11,2%). Выручка составила 154,8 млрд руб. (+11,2%). Прибыль от продаж достигла 22,2 млрд руб.... Прибыль от продаж достигла 22,2 млрд руб.... читать дальше

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Компании с долей участия "иностранцев" в капитале более 20% смогут проводить исследования ряда товарных рынков в РФ только после получения согласия правительственной комиссии по иностранным инвестициям и включения в реестр Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из... читать дальше

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ПАО "Фортум" в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 27,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,428 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 4,1% - до 40,924 млрд... Выручка увеличилась на 4,1% - до 40,924 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ в первом полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость,... Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость,... читать дальше

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"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) в начавшемся сельхозсезоне (с 1 июля 2023 г.) отгрузила в страны Африки 100 тыс. тонн зерна, сообщается в пресс-релизе компании по итогам участия в форуме "Россия-Африка" на минувшей неделе в Петербурге. "Страны Африки - одно из... "Страны Африки - одно из... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск подорожали на $0,47 (0,55%) - до $85,46 за баррель. Более активный... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск подорожали на $0,47 (0,55%) - до $85,46 за баррель. Более активный... читать дальше

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Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ. Соответствующие поправки вносятся в указ президента... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7589 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,25 руб., максимальный - 92,5975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 91,25 руб., максимальный - 92,5975 руб. Была... читать дальше

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Цены на золото умеренно повышаются в понедельник и готовятся завершить месяц рекордным ростом с марта. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:30 мск повысились на 0,3%, до $2006 за тройскую унцию. Драгметалл с начала месяца подорожал... Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:30 мск повысились на 0,3%, до $2006 за тройскую унцию. Драгметалл с начала месяца подорожал... читать дальше

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