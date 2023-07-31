Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3373,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2688,18 млрд руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 июля составили по Российской Федерации 3373,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3116,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3367,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3129,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 июля составили 2688,18 млрд руб. против 2689,51847 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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