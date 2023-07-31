31 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2023
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2023
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31 июля 2023 года 08:37
Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник после того, как они завершили в плюсе пятую неделю подряд и достигли максимальных отметок с середины апреля.
С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:32
Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году.
Позитивное... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 73,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,99 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 июля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,36 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 июля 2023 года 08:25
"Московская биржа" с 31 июля переводит торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по сделкам и поставка ценных бумаг будут осуществляться на следующий торговый день.
Ранее в режиме Т+1 на Мосбирже торговались ОФЗ и корпоративные облигации в... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 руб. (+31,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается после завершения периода... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:14
Значение Турции как места для обсуждаемого газового хаба определяется растущей транзитной ролью республики на фоне растущих рисков по другим направлениям, отметил в беседе с журналистами президент России Владимир Путин. Он отметил, что тема создания газового хаба в Турции... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:07
Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.
Предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) о динамике ВВП Германии, опубликованные в пятницу, оказались... читать дальше
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31 июля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с...
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31 июля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объемы розничных продаж в Германии
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30 июля 2023 года 17:51
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июля, по данным "ЦИАН.Аналитики" составила 128,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,9%. Средняя стоимость... читать дальше
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30 июля 2023 года 16:41
Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит "Россия - Африка" создал хороший задел для дальнейшего сотрудничества России с африканскими государствами и пообещал, что все достигнутые на нем договоренности будут исполнены.
"Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим... читать дальше
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30 июля 2023 года 15:36
По итогам прошлого года в России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви — на 65%, рассказали "Известиям" в Минпромторге. Она стала драйвером роста всей категории в 2022 году. Тогда в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. В этом году... читать дальше
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30 июля 2023 года 14:08
С августа произойдет традиционный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров, в Московской области начнут выплачивать новое пособие на детей из малообеспеченных семей, пишет "Российская газета".
С августа работающим пенсионерам увеличат пенсию
С 1 августа... читать дальше
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