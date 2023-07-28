Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

28 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.07 по 06.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52994,512 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,918 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0444 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 90,3 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7009 руб. Минимальный курс юаня составил 12,627 руб., максимальный - 12,808 руб. Было заключено 38410... Минимальный курс юаня составил 12,627 руб., максимальный - 12,808 руб. Было заключено 38410... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,0687 руб. Минимальный курс евро составил 99,065 руб., максимальный - 101,19 руб. Было заключено 10794... Минимальный курс евро составил 99,065 руб., максимальный - 101,19 руб. Было заключено 10794... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных внешних сигналов. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля и высокой нефти. Локомотивом роста выступили бумаги нефтяных компаний. ... ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд. "Быки" ожидают сохранения поддержки котировок на фоне проявления эффекта от добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки в июле и... "Быки" ожидают сохранения поддержки котировок на фоне проявления эффекта от добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки в июле и... читать дальше

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Компания "СовЭкон" повысила с 86,8 млн до 87,1 млн тонн прогноз производства пшеницы в этом году. Согласно ее сообщению, это было сделано на фоне увеличения предуборочных площадей до 29,9 млн га против 29,7 млн га. Другим фактором является рекордно высокая стартовая... Согласно ее сообщению, это было сделано на фоне увеличения предуборочных площадей до 29,9 млн га против 29,7 млн га. Другим фактором является рекордно высокая стартовая... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) констатирует ограниченность периода проведения мягкой монетарной политики и не исключает ее скорую переориентацию из-за роста проинфляционных факторов. "Текущие тренды в экономике свидетельствуют об усилении внутренних проинфляционных... "Текущие тренды в экономике свидетельствуют об усилении внутренних проинфляционных... читать дальше

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Банк России повышает с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков, говорится в сообщении регулятора. ЦБ констатировал, что майского повышения надбавок по ипотеке оказалось недостаточно. Регулятор отмечает,... Регулятор отмечает,... читать дальше

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Россия за пять месяцев этого года экспортировала 915 тыс. тонн рыбы, "идем с плюсом в 3%", сообщил замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев на форуме "Россия-Африка" в пятницу в Петербурге. По его словам, в этом году географию поставок удалось увеличить до 80 стран с 60 в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0503 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,295 руб., максимальный - 91,7275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,295 руб., максимальный - 91,7275 руб. Было... читать дальше

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Рынок беспилотных авиасистем в РФ оценивается в один триллион рублей, в ближайшие годы инвестиции в отрасль достигнут сотен миллиардов рублей, считает инвестиционный директор Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) Дионис Гордин. "Порядка триллиона (рублей),... "Порядка триллиона (рублей),... читать дальше

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ндекс потребительского доверия в США в июле вырос до максимальных с октября 2021 года 71,6 пункта с 64,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в 1-м полугодии 2023 г. в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 104,8 млрд руб. против 51,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка РЖД в январе-июне достигла 1,3 трлн руб., что в 1,2 раза... Выручка РЖД в январе-июне достигла 1,3 трлн руб., что в 1,2 раза... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги в пятницу уверенным подъемом на данных о замедлении инфляции в стране. Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем... Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем... читать дальше

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ПАО "Россети Юг" в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,8 раза - до 2,158 млрд рублей по сравнению с 570,392 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 17,4% - до 23,731 млрд рублей. В том числе... Выручка выросла на 17,4% - до 23,731 млрд рублей. В том числе... читать дальше

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