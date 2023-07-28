28 июля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.07 по 06.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|31.07.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2023
|31.07.2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2023
|31.07.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2023
|31.07.2023
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2023
|31.07.2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2023
|31.07.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|31.07.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2023
|31.07.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2023
|01.08.2023
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2023
|01.08.2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2023
|01.08.2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2023
|01.08.2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2023
|01.08.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2023
|01.08.2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2023
|02.08.2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июль 2023
|02.08.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 июля
|03.08.2023
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2023
|03.08.2023
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июнь 2023
|03.08.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2023
|03.08.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июля
|03.08.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июля
|03.08.2023
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2023
|03.08.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2023
|03.08.2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2023
|04.08.2023
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2023
|04.08.2023
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2023
|04.08.2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2023
|04.08.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июнь 2023
|04.08.2023
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2023
|04.08.2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2023
|04.08.2023
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2023
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