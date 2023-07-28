Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6671 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,62 руб., максимальный - 12,69 руб. Было заключено 4755 сделок. Объем торгов составил 16343,36 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,68 руб. за юань.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6671 руб.

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Американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократила чистую прибыль во втором квартале 2023 года более чем вдвое, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков. Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне упала в 2,3 раза и составила $7,88 млрд, или... Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне упала в 2,3 раза и составила $7,88 млрд, или... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,53 пункта (0,486%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3002,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3003,43 (+0,52%) пункта,... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу превысил психологический рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля и высокой нефти. К 14:31 мск индекс МосБиржи составил 3000,54 пункта (+0,4%),... К 14:31 мск индекс МосБиржи составил 3000,54 пункта (+0,4%),... читать дальше

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Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и выручки во втором квартале 2023 года из-за падения цен на энергоносители. При этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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РФ в 2022 году поставляла продукцию АПК в 43 страны Африки, объем экспорта составил почти $5 млрд, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на форуме "Россия-Африка" в пятницу в Петербурге. "Основной позицией нашей торговли является пшеница - на $3,7... "Основной позицией нашей торговли является пшеница - на $3,7... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, японский рынок снизился вслед за решением Банка Японии изменить подход к контролю доходности десятилетних госбумаг на более гибкий. Японский ЦБ оставил неизменными... Японский ЦБ оставил неизменными... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по РСБУ в январе-июне 2023 года выросла на 44%, или в 1,4 раза, и составила 2 млрд 365,2 млн рублей по сравнению с 1 млрд 642,5 млн руб. за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании. Выручка при этом выросла на 9,6%, до... Выручка при этом выросла на 9,6%, до... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в первом полугодии 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 607,7 млрд рублей, или на 11,6%, до 15 трлн 653,9 млрд рублей против роста на 718,5 млрд рублей, или на 6,0% за аналогичный период 2022 года,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Холдинговой компании "Новотранс" и ее облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03 до уровня ruAА-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со... читать дальше

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РФ в первой половине этого года экспортировала в Африку продукции АПК на $3,3 млрд, что почти в два года больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка". "У нас товарооборот (продукции АПК)... "У нас товарооборот (продукции АПК)... читать дальше

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Ввод 1,2 млн кв. м жилья по программе реновации планируется в Москве до конца года, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. "В настоящее время в столице ежегодно строится порядка 1 млн кв. м "реновационного" жилья. По итогам этого года для нужд программы... "В настоящее время в столице ежегодно строится порядка 1 млн кв. м "реновационного" жилья. По итогам этого года для нужд программы... читать дальше

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Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) зафиксировала чистый убыток в первом полугодии 2023 года в 800 млн евро по сравнению с прибылью в 5,01 млрд евро за тот же период прошлого года. Показатель включает в себя списания на сумму 4,35 млрд евро в сфере... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,23 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2988,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2991,12 (+0,11%) пункта, минимальное - 2978,12... читать дальше

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Европейская International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в размере 921 млн евро против убытка в 654 млн евро годом ранее. Скорректированная операционная... Скорректированная операционная... читать дальше

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Объем платных услуг московских предприятий за первые пять месяцев 2023 года составил 1,2 трлн рублей, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,19/92,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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