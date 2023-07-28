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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Российские НПЗ нарастили объемы переработки нефти
В 1-м полугодии т.г. российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили объемы переработки нефти на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых со статистикой...
 
Россияне стали выбирать более дорогие продукты
Россияне стали переходить на продукты более дорогих собственных торговых марок сетей (СТМ) - среднего и премиального ценового сегмента. Это выяснили эксперты NielsenIQ, пишут "Известия". Так, максимальный темп роста продаж зафиксирован по мясу,...
 
В РФ эксперимент по контролю за безопасностью товаров начнется 1 августа
Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении на всей территории РФ эксперимента по контролю за безопасностью товаров на базе государственной информсистемы мониторинга за маркируемыми товарами (система маркировки "Честный...
 
28 июля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:30 Предварительная оценка ВВП Франции II квартал 2023
09:45 Цены производителей во Франции Июнь 2023
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июль 2023
12:00 Изменение цен производителей в Италии Июнь 2023
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июль 2023
12:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2023
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июль 2023
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Июнь 2023
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Май 2023
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июль 2023
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Июль 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
28 июля 2023 года 14:49
Чистая прибыль ExxonMobil во 2-м квартале упала в 2,3 раза
Американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократила чистую прибыль во втором квартале 2023 года более чем вдвое, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне упала в 2,3 раза и составила $7,88 млрд, или...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 июля движется разнонаправленно
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,53 пункта (0,486%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3002,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3003,43 (+0,52%) пункта,...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:42
Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу превысил психологический рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля и высокой нефти.

К 14:31 мск индекс МосБиржи составил 3000,54 пункта (+0,4%),...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:37
Квартальная прибыль Chevron упала почти в два раза
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и выручки во втором квартале 2023 года из-за падения цен на энергоносители. При этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:29
Поставки продукции АПК из России в 43 страны Африки в 2022 году составили $5 млрд
РФ в 2022 году поставляла продукцию АПК в 43 страны Африки, объем экспорта составил почти $5 млрд, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на форуме "Россия-Африка" в пятницу в Петербурге.

"Основной позицией нашей торговли является пшеница - на $3,7...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:18
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, японский рынок снизился вслед за решением Банка Японии изменить подход к контролю доходности десятилетних госбумаг на более гибкий.

Японский ЦБ оставил неизменными...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:09
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 1-м полугодии выросла на 44%
Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по РСБУ в январе-июне 2023 года выросла на 44%, или в 1,4 раза, и составила 2 млрд 365,2 млн рублей по сравнению с 1 млрд 642,5 млн руб. за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 9,6%, до...    читать дальше
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28 июля 2023 года 14:01
Портфель ипотечных кредитов банков РФ в 1-м полугодии вырос на 11,6%
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в первом полугодии 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 607,7 млрд рублей, или на 11,6%, до 15 трлн 653,9 млрд рублей против роста на 718,5 млрд рублей, или на 6,0% за аналогичный период 2022 года,...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:53
"Эксперт РА" повысило рейтинг ХК "Новотранс" до уровня ruAА-
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Холдинговой компании "Новотранс" и ее облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03 до уровня ruAА-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:45
В 1-м полугодии товарооборот продукцией АПК между РФ и странами Африки вырос на 60%
РФ в первой половине этого года экспортировала в Африку продукции АПК на $3,3 млрд, что почти в два года больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка".

"У нас товарооборот (продукции АПК)...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:33
В Москве в 2023 г. планирутся ввести около 1,2 млн кв. м жилья по реновации
Ввод 1,2 млн кв. м жилья по программе реновации планируется в Москве до конца года, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В настоящее время в столице ежегодно строится порядка 1 млн кв. м "реновационного" жилья. По итогам этого года для нужд программы...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:24
Engie получила чистый убыток в 1-м полугодии против прибыли годом ранее
Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) зафиксировала чистый убыток в первом полугодии 2023 года в 800 млн евро по сравнению с прибылью в 5,01 млрд евро за тот же период прошлого года. Показатель включает в себя списания на сумму 4,35 млрд евро в сфере...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,23 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2988,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2991,12 (+0,11%) пункта, минимальное - 2978,12...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:15
IAG получила рекордную скорректированную операционную прибыль в 1-м полугодии
Европейская International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в размере 921 млн евро против убытка в 654 млн евро годом ранее.

Скорректированная операционная...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:07
В январе-мае обороты московской сферы платных услуг выросли на 7,5%
Объем платных услуг московских предприятий за первые пять месяцев 2023 года составил 1,2 трлн рублей, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
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28 июля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 87,19/92,61 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,19/92,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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