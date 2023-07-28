ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,0225 руб., курс евро - в размере 100,2173 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 100,2173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп.

28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 90,0225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,43 коп.

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Столичный производитель разработал 30-тонного робота для горной промышленности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную", - написал... читать дальше

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Власти Гвинеи-Бисау хотели бы более активного сотрудничества с "ЛУКОЛОМ" в области нефтедобычи, заявил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало. "Есть российская компания "ЛУКОЙЛ", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по... "Есть российская компания "ЛУКОЙЛ", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по... читать дальше

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Буркина-Фасо надеется на поддержку России в строительстве небольшой атомной станции, которая бы генерировала энергию на всю западную Африку, заявил президент переходного периода Ибрагим Траоре. "Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если... "Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если... читать дальше

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Власти Москвы с начала года заключили более 86 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Благодаря порталу поставщиков... "Благодаря порталу поставщиков... читать дальше

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Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке будет руководить проверкой процессов прогнозирования Банка Англии, говорится в пресс-релизе британского ЦБ. Проверка направлена на укрепление поддержки Комитета по денежно-кредитной политике (MPC)... Проверка направлена на укрепление поддержки Комитета по денежно-кредитной политике (MPC)... читать дальше

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Сахарные заводы РФ начали переработку сахарной свеклы нового урожая. Как сообщает Союзроссахар, первыми эту работу начали 6 сахарных заводов Краснодарского края. Всего в регионе уже заготовлено 86,5 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 27,9 тыс. тонн, выработано 1,2 тыс. тонн... читать дальше

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Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в январе-июне 2022 года увеличил чистую прибыль относительно аналогичного периода прошлого года на 4,1%, до 242,6 млн евро, сообщила компания. Выручка за отчетный период увеличилась на 7,5%, до 3,438 млрд... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в КНР в июне составил 6,34 трлн юаней ($892,65 млрд), сообщил Народный банк Китая (НБК). В том числе были эмитированы госбумаги на 829,94 млрд юаней, бонды местных правительств - на 830,23 млрд юаней. Финансовые институты выпустили бумаги... Финансовые институты выпустили бумаги... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Латвии во II квартале 2023 года снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, такие предварительные данные (без поправки на сезонность) сообщило Центральное статистическое управление страны. На динамике ВВП сказалось снижение... На динамике ВВП сказалось снижение... читать дальше

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В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Для вывоза риса и рисовой крупы... "Для вывоза риса и рисовой крупы... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА присвоило ПАО "ЛУКОЙЛ" кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "ЛУКОЙЛ" обусловлен сильными рыночной позицией, оценками бизнес-профиля, географической... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "ЛУКОЙЛ" обусловлен сильными рыночной позицией, оценками бизнес-профиля, географической... читать дальше

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Министры окружающей среды стран G20 на завершающей встрече под председательством Индии не смогли достигнуть соглашения или заявления по проблемам изменений климата, передает Associated Press (AP). "Мы не добились консенсуса, но согласились по многим вопросам", - заявил после... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) будут обязаны перейти на использование внутренних рейтингов при оценке кредитного риска с 1 января 2030 года, следует из поправок, внесенных в Госдуму. Законопроект N412057-8 о внесении изменений в федеральный закон "О... Законопроект N412057-8 о внесении изменений в федеральный закон "О... читать дальше

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Россия и африканские государства не приемлют политический шантаж в отношении руководства третьих стран для принуждения к применению односторонних санкций, в том числе заморозки суверенных золотовалютных резервов других государств. Президент РФ Владимир Путин и лидеры... Президент РФ Владимир Путин и лидеры... читать дальше

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Ксения Юдаева, пришедшая в ЦБ практически сразу вслед за Эльвирой Набиуллиной, покидает пост первого зампреда Банка России, который занимала почти десять лет. Как сообщил ЦБ в пятницу вечером, с 1 августа Юдаева переходит на должность советника председателя Банка России.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с...

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