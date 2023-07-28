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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,0225 руб., курс евро - в размере 100,2173 руб.
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28 июля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,0225 руб., курс евро - в размере 100,2173 руб.
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28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 90,0225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 100,2173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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