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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1228 руб.
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27 июля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1228 руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1228 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,77 руб., максимальный - 90,7075 руб. Было заключено 10524 сделки. Объем торгов составил 48199,19 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,7075 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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