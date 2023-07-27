Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,1228 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,77 руб., максимальный - 90,7075 руб. Было заключено 10524 сделки. Объем торгов составил 48199,19 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,7075 руб. за доллар США.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1228 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2031 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7675 руб., максимальный - 90,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,7675 руб., максимальный - 90,7175 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5983 руб. Минимальный курс юаня составил 12,572 руб., максимальный - 12,644 руб. Было заключено 31245 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,572 руб., максимальный - 12,644 руб. Было заключено 31245 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,1436 руб. Минимальный курс евро составил 99,6 руб., максимальный - 100,48 руб. Было заключено 10209... Минимальный курс евро составил 99,6 руб., максимальный - 100,48 руб. Было заключено 10209... читать дальше

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Ритейлеры смогут до 1 апреля 2024 года продавать маркированную молочную продукцию с нечитаемыми кодами в объеме не более 2% от объема проданных за месяц товаров этой категории. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на... читать дальше

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Минфин поддержал предложение НАУФОР и Банка России дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) открывать индивидуальные инвестиционные счета и готовит соответствующие законодательные изменения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным ростом индексов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после заседаний Федрезерва США и Европейского Центробанка, умеренно повысивших ключевые ставки. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Ряд стран Африки в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) закупили рекордные для себя объемы российской пшеницы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Так, Ливия закупила 1,365 млн тонн,... "Так, Ливия закупила 1,365 млн тонн,... читать дальше

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Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG в первом полугодии сократила выручку на 7,8% год к году до 29,78 млрд швейцарских франков ($34,32 млрд) против 32,295 млрд франков годом ранее при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 30,15 млрд... читать дальше

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Загрузка индийских гранильных предприятий в настоящее время остается на уровне 80-85%; проблемой является не фактор доступности алмазов из России, а сокращение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках, сообщил "Интерфаксу" вице-председатель Совета по... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне и возвращаясь к трехмесячным максимумам. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $1,18 (1,42%) - до $84,10 за... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $1,18 (1,42%) - до $84,10 за... читать дальше

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Алжир в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) вошел число лидеров по закупкам российской пшеницы, следует из мониторинга Союза экспортеров зерна. "Алжир буквально ворвался в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы, закупив ее 2,1 млн тонн против 28 тыс. тонн в... "Алжир буквально ворвался в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы, закупив ее 2,1 млн тонн против 28 тыс. тонн в... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль на 62% до 305 млн евро против 188 млн евро за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила на 61% до 491 млн евро с 305 млн... Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила на 61% до 491 млн евро с 305 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1228 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,77 руб., максимальный - 90,7075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,77 руб., максимальный - 90,7075 руб. Было... читать дальше

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Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале 2023 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении до $2,49 млрд с $2,37 млрд за аналогичный период годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $2,498 млрд. Чистая прибыль компании... Чистая прибыль компании... читать дальше

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Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 14% до $6,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше

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Qiwi ведет диалог с ЦБ РФ по вопросу устранения недочетов, которые привели к ограничению ряда операций Киви банка, оценивает его ход позитивно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Слухи о том, что у Киви банка могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть... "Слухи о том, что у Киви банка могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть... читать дальше

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