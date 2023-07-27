27 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июля
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июля
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2023
|17:00
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июнь 2023
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27 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2031 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,7675 руб., максимальный - 90,7175 руб. Было... читать дальше
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27 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5983 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,572 руб., максимальный - 12,644 руб. Было заключено 31245 сделок.... читать дальше
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27 июля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,1436 руб.
Минимальный курс евро составил 99,6 руб., максимальный - 100,48 руб. Было заключено 10209... читать дальше
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27 июля 2023 года 19:03
Ритейлеры смогут до 1 апреля 2024 года продавать маркированную молочную продукцию с нечитаемыми кодами в объеме не более 2% от объема проданных за месяц товаров этой категории. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на... читать дальше
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27 июля 2023 года 19:01
Минфин поддержал предложение НАУФОР и Банка России дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) открывать индивидуальные инвестиционные счета и готовит соответствующие законодательные изменения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги незначительным ростом индексов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после заседаний Федрезерва США и Европейского Центробанка, умеренно повысивших ключевые ставки.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:55
Ряд стран Африки в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) закупили рекордные для себя объемы российской пшеницы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"Так, Ливия закупила 1,365 млн тонн,... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:50
Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG в первом полугодии сократила выручку на 7,8% год к году до 29,78 млрд швейцарских франков ($34,32 млрд) против 32,295 млрд франков годом ранее при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 30,15 млрд... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:45
Загрузка индийских гранильных предприятий в настоящее время остается на уровне 80-85%; проблемой является не фактор доступности алмазов из России, а сокращение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках, сообщил "Интерфаксу" вице-председатель Совета по... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:34
Цены на нефть продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне и возвращаясь к трехмесячным максимумам.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск подорожали на $1,18 (1,42%) - до $84,10 за... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:22
Алжир в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) вошел число лидеров по закупкам российской пшеницы, следует из мониторинга Союза экспортеров зерна.
"Алжир буквально ворвался в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы, закупив ее 2,1 млн тонн против 28 тыс. тонн в... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:11
Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль на 62% до 305 млн евро против 188 млн евро за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила на 61% до 491 млн евро с 305 млн... читать дальше
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27 июля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1228 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,77 руб., максимальный - 90,7075 руб. Было... читать дальше
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27 июля 2023 года 17:48
Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале 2023 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении до $2,49 млрд с $2,37 млрд за аналогичный период годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $2,498 млрд.
Чистая прибыль компании... читать дальше
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27 июля 2023 года 17:35
Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 14% до $6,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше
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27 июля 2023 года 17:28
Qiwi ведет диалог с ЦБ РФ по вопросу устранения недочетов, которые привели к ограничению ряда операций Киви банка, оценивает его ход позитивно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Слухи о том, что у Киви банка могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть... читать дальше
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