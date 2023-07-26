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26 июля 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5799 руб.

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26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5799 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,633 руб. Было заключено 31683 сделки. Объем торгов составил 88762,35 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,582 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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