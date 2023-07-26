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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 июля по 21 июля на 600 тыс. баррелей, бензина - упали на 786 тыс. баррелей
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26 июля 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 14 июля по 21 июля на 600 тыс. баррелей, бензина - упали на 786 тыс. баррелей
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26 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 600 тыс. баррелей - до 456,82 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей и составили 217,6 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 245 тыс. баррелей, достигнув 117,949 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1373 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 415 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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